Alertan a la Población Sobre Modalidad de Estafas Vía WhatsApp

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia advierten a la población sobre una modalidad de robo a través de la suplantación de identidad pidiendo datos a través de WhatsApp. Solicitan que no envíen datos a través de mensajes ni por teléfono.

A través de un mensaje de WhatsApp, un usuario alertó sobre una llamada que recibió y por medio de la cual intentaron obtener datos personales para acceder al teléfono de la persona que recibe el llamado.

El mensaje que rápidamente se virilizó a través de diferentes grupos de WhatsApp es el siguiente:

“Me acaban de llamar supuestamente del Ministerio de Salud para supuestamente agendarme para la tercera Dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después me pide que les dé un código que me mandaron por SMS (para hackearme el whatsapp) y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. Así están hackeando!! Para que les avisen a todos sus familiares, amigos etc.! Estén alertas me compartieron esta modalidad de robo”.

Ante este episodio, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes reiteran a la población que no compartan ni ingresen a enlaces que reciben a través de mensajes de texto o correo electrónico.