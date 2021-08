Misiones: Denunciado por trata de persona fue detenido cuando daba clases

Mario R. (48) fue arrestado el jueves pasado por efectivos de Prefectura. Lo acusan de prostituir a una adolescente de 16 años que al parecer se mudó con él hace poco tiempo

La comunidad docente de la Escuela N° 475 Pedro Avalia del barrio Pindapoy de la localidad de San José se llevó una gran sorpresa el jueves por la mañana cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) llegaron hasta el establecimiento con una orden de detención para un profesor de 48 años y que fue denunciado semanas atrás por supuestos hechos de trata de persona y abuso de menores.

Con orden emitida desde el Juzgado Federal de Posadas, una comitiva de prefecturianos notificó en plena clase con sus alumnos al profesor de artes plásticas Mario R., quien lleva más de dos décadas enseñando en la localidad y que hasta ayer por la noche permanecía alojado en una dependencia de prefectura a la espera de que se resuelva su situación procesal.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este matutino en torno a las acusaciones que pesan sobre el detenido, trascendió que una adolescente de 16 años que desde hace un tiempo vivía junto al docente estaría ejerciendo la prostitución. Y que habría mantenido encuentros sexuales con desconocidos a cambio de dinero en la propia vivienda del acusado.

Además, se investiga si otras muchachas menores de edad, conocidas de la adolescente, también visitaban la propiedad con el mismo fin.

Más allá del operativo desplegado en la escuela, los investigadores concretaron un allanamiento en su domicilio en donde se incautaron dos computadoras y otros soportes digitales como DVD y cintas en VHS.

Según trascendió, el docente era conocido también por filmar cortometrajes con sus alumnos ya que según sus allegados, desde su materia, siempre buscó que los estudiantes se involucraran en las producciones audiovisuales.

“Totalmente indignada”

Durante la mañana de ayer, varios docentes que trabajan con el detenido, junto con familiares, se reunieron para defender la inocencia y solidarizarse con la situación del profesor. Además cuestionaron la forma en la que se lo detuvo frente a sus alumnos.

Alicia Gerula, también docente de la Escuela 475, en diálogo con el portal de noticias Alem News comentó: “Estoy totalmente indignada con lo que pasó porque me parece que había otras formas de buscarle al profesor en esta situación. Llegaron a la escuela en patota, pidieron que salga esposado. Es una persona muy humilde, siempre ayudando a los demás, siempre en colaboración con otras instituciones. La verdad que la conducta es excelente, no sé a qué se atribuyen las denuncias y no sé qué hay detrás de todo esto pero queremos que se aclare y salga a la luz la verdad”.

Por su parte, Dominga, madre del profesor denunciado, también se refirió a lo sucedido y comentó: “El jueves por la tarde me entero de lo que estaba pasando y no se imagina cómo me puse. Mi hijo es una gran persona, que siempre trabajó y siempre hizo el bien, con sus vecinos y con todos los que necesitaban de su ayuda”.

Por otro lado añadió: “Lo último que hizo fue refugiar a una chica desamparada, que me contó que estaba mal. Una chica de 16 años, yo no le conozco porque vivo en Posadas y lo que sé es lo que me cuenta él y yo le creo a él. Esta chica en varias oportunidades llegó llorando pidiendo quedarse porque decía que la mamá la había echado de la casa. La madre no la recibía más en la casa y dormía debajo de un árbol. Él pensó en solucionar el problema de ella y entonces fue e hizo los papeles en el juzgado para ser el tutor, le iba a pagar los estudios y el dinero para visitar a su padre. Yo encontraba bien su actitud en la bondad que tiene mi hijo, pero la gente siempre piensa en el lado malo”.

Fuente: El Territorio