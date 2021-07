Ni masculino ni femenino: el Gobierno empezará a emitir DNI para “personas no binarias”

Alberto Fernández firmó el decreto publicado en el Boletín Oficial y por la mañana hará el anuncio oficial. La medida apunta a “garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben femeninas ni masculinas”

El presidente Alberto Fernández anunciará este miércoles la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias. Según detallaron desde la Casa Rosada, el acto se realizará a las 11.30 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. También estarán presentes el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el director del RENAPER, Santiago Rodríguez.

Desde el Ministerio de Mujeres definen a las personas no binarias como aquellas que “no se encuentra representada por las mismas posiciones binarias de expresión de la identidad de género y expresión de género (varón o mujer) y resaltan su inconformidad tanto con ellas así como con el sistema binario de asignación del género”.

El objetivo de la iniciativa es “garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben femeninas ni masculinas”, y se enmarca en la Ley de Identidad de Género (LIG), que establece y reconoce el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a ella, a ser tratada de acuerdo a la misma y, en especial, a “ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad”.

Para la Ley 26.743 la identidad de género a la “vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

Hasta el momento, el documento de identidad argentino establecía dos opciones en la categoría “sexo”: la F y la M. Era binario, aun cuando muchas personas no se reconocen en ninguna de esas dos identidades.

Antes del anuncio del Presidente, la iniciativa fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. A través del Decreto 476/2021, se determinó que “las nomenclaturas a utilizarse en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes Ordinarios para Argentinos en el campo referido al ‘sexo’ podrán ser ‘F’ -Femenino-, ‘M’ – Masculino- o ‘X’”.

La nomenclatura “X” en el campo “sexo” comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.

Con la entrega de estos primeros DNI Argentina se convertirá en el primer país de la región en la ampliación y reconocimiento de estos derechos.

Entre otras iniciativas que apuntan a respetar la diversidad de género, el mes pasado el Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso que el número de Código Único de Identificación Laboral (CUIL) no esté relacionado con un género específico, según la Resolución 286 firmada por el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni.

Los organismos de la seguridad social y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrán que adecuar sus sistemas informáticos para que los números del CUIL no identifiquen género en su codificación, señaló la medida oficial rubricada por Moroni, se indicó en un comunicado.

El prefijo utilizado en la conformación de los nuevos números del CUIL de las personas, sea 20, 23, 24 o 27 o los que a futuro se determinen “se asignará de forma aleatoria, y será de carácter genérico y no binario en términos de sexo/género”, indicó Trabajo.

Fuente: Infobae