Una mujer de Mendoza denunció que la vacuna contra el COVID-19 que recibió estaba vacía: “Me siento estafada”

La persona perjudicada se dio cuenta cuando revisó el video que había grabado en el momento en el que la estaban inoculando. El Ministerio de Salud provincial desplazó a la estudiante de enfermería que aplicó la inyección. Su justificación

Una mujer denunció ante la Justicia que la inyección que recibió en un centro de vacunación contra el coronavirus en Mendoza no tenía el inoculante , lo que motivó que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de la provincia desplazara a la estudiante de enfermería que realizó la aplicación, quien dio su versión de los hechos.

Todo comenzó a partir de la presentación que hizo ante un fiscal la ciudadana Jorgelina Lobos, quien aseguró que la dosis contra el COVID-19 que le dieron el martes pasado en la sede del parque Estación Benegas, en el barrio de Godoy Cruz, estaba vacía.

De acuerdo con su versión, se dio cuenta de lo sucedido cuando comenzó a ver el video que había grabado para su mamá, que se encuentra enferma. Se trataba del momento en el que la voluntaria del lugar le colocaba la supuesta vacuna que, aparentemente, no tenía ningún líquido en su interior.

“Me siento estafada, vulnerada y hasta pisoteada, toda vez que se ha puesto en peligro mi salud y la de mis seres queridos”, expresó Lobos en la denuncia que hizo en el Ministerio Público Fiscal, la cual acompañó con la información correspondiente, como la libreta de vacunación, en la que figura el número del lote de vacunas que habrían usado para ella (Nº 486120421).

En ese documento también aparece el nombre de la persona que estuvo a cargo del procedimiento, la cual fue identificada como Ivonne Bauche, una estudiante de Enfermería Profesional, según publicó el medio local Diario Uno.

“Es una becaria que está en tercer año de la carrera. Esta mujer estaba capacitada para participar del operativo de vacunación. A nuestros estudiantes les enseñamos que el que carga la vacuna, la debe colocar. Pero en este operativo que es tan grande, hay un grupo que prepara todo el material y se lo traslada al personal que inocula. Son tantas las vacunas, que existen errores humanos”, explicó a Radio Nihuil un representante del Instituto de Educación Superior, donde Bauche cursa sus estudios.

Al tomar conocimiento de esta situación, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de Mendoza, que dirige Ana Maria Nadal, anunció que ya inició una investigación administrativa para determinar qué falló y convocó a esta alumna a una reunión, tras la cual decidió separarla del puesto. En tanto, la mujer perjudicada fue finalmente inmunizada ayer.

Paralelamente, el Consejo Superior del Instituto de Educación también decidió separar del establecimiento a la estudiante mientras avanza la investigación y no descartarían alguna medida disciplinaria, incluida la expulsión.

En un escrito que presentó recientemente al coordinador de carreras del Instituto de Docencia, Investigación y Capacitación Laboral de la Sanidad (IDICSA), Pablo Chinelatto, Bauche reconoció que cometió “una acción involuntaria” cuando no vacunó como corresponde a la denunciante.

De acuerdo con su versión de lo ocurrido en la carpa instalada en el parque Estación Benegas de Godoy Cruz, el error se debió a que “no tenía colocados los anteojos” al momento de manipular los elementos, por lo que no se dio cuenta de que la jeringa no tenía líquido hasta que lo pudo ver en el video que filmó la propia damnificada, con quien después se disculpó.

“Cuando comenzamos con nuestra tarea se me presenta el problema de que por el barbijo que estaba utilizando se me empañaban y resbalaban los anteojos, lo que me dificultaba la visión, decidí cambiar el barbijo por uno que me facilitaron en el lugar, con resultado negativo. Mis compañeras que notaron mi dificultad acudieron a tratar de ayudarme colocando una cinta adhesiva que tampoco dio resultado”, precisó la alumna, según Mendoza Online.

La joven aseguró que dio “por hecho” que su labor “había sido satisfactoria al final de la jornada”, hasta que a la tarde recibió un llamado en el que le informaron acerca de la denuncia realizada en su contra.

“La técnica fue la correcta, al igual que la contención brindada por mí, pero en el video se puede observar que la jeringa no está cargada con el líquido correspondiente”, reconoció.

Fuente: Infobae