Haití: 19 extranjeros detenidos, colombianos y estadounidenses entre los sospechosos

De ellos, 17 son colombianos, varios exmilitares que habrían entrado por Dominicana. El presidente Moïse habría sido torturado antes de recibir 12 impactos de bala. Gobiernos de EEUU y Colombia interesados en la investigación.

El director de la Policía haitiana informó que, tras los arrestos, saldrán en busca de los “autores intelectuales” del crimen. La investigación apunta que el magnicidio habría sido perpetrado por un comando compuesto por 26 colombianos y dos estadounidenses de ascendencia haitiana. Fuentes policiales que hablaron con Reuters a condición de anonimato diejron que el presidente Moïse fue torturado y que le fracturaron un brazo y una pierna antes de asesinarlo de 12 tiros

El director de la Policía Nacional, Léon Charles, ratificó la información que inicialmente había dado Mathias Pierre, ministro de Elecciones de Haití, sobre la captura de dos sospechosos estadounidenses. El funcionario no ofreció detalles de los otros 17 sospechosos detenidos, todos oriundos de Colombia.

Minutos después del pronunciamiento oficial de Haití, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, afirmó que dos de los detenidos fueron miembros del Ejército del país sudamericano. “En el día de hoy la Interpol ha solicitado oficialmente información al Gobierno colombiano y a nuestra Policía Nacional sobre los presuntos responsables de este hecho. Inicialmente la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional”, expresó el ministro Molano.

Otros dirigentes políticos colombianos subieron la cifra de exmiembros del ejército colombiano y agregaron que varios serían militares en actividad. Adolfo Rivas, del partido Ciudadanos, consideró que “La oligarquía colombiana mató a Gaitán, mató a Galán, mató a Pizarro y mató a Pardo Leal; exterminó a todo un partido político en los 80s, ha asesinado a más de 1200 líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz, y ahora exporta esta experiencia criminal al continente”.

Gustavo Petro, quien en las últimas elecciones presidenciales colombianas resultó segundo, se preguntó “¿Quién le enseñó a torturar a los exmilitares colombianos que torturaron y asesinaron al presidente de Haití?, ¿Quién les enseñó a asesinar?, ¿No es esta la demostración de un enorme fracaso de la política de seguridad del uribismo?”, y aseguró que “El Estado ha educado asesinos, porque la doctrina es la del enemigo interno y no la cultura democrática; porque los soldados y policías no tienen forma de ascenso en la carrera de manera meritocrática; porque el sueldo de retiro es malo. Con la misma filosofía se justificaron los falsos positivos, que era para completar el salario. Cómo no pensar que son aliados de los narcos, de los que tienen mucho dinero.”

El jefe de policía de Haití, Leon Charles, informa algunos de los hallazgos a los periodistas.

En Haití

Por su parte, el director de la Policía de Haití señaló que otros tres sospechosos fueron abatidos por la policía de ese país y que seis están prófugos. Charles había dicho anteriormente que las fuerzas del orden habían matado a al menos siete presuntos responsables.

En Haití

“Jovenel Moïse no era muy popular, pero era el presidente. No se le puede matar como si fuera un ciudadano común”, expresó Paul, un hombre de 55 años vecino de Puerto Príncipe. Otra habitante de la capital, Julia, de 28 años, dijo a la misma agencia que desconfiaba de las afirmaciones policiales de que mercenarios extranjeros habían matado al presidente. “¿Dónde estaban los policías bien equipados que vigilan al presidente día y noche? ¿Por qué no reaccionaron?”, se preguntó.

El miércoles el gobierno declaró estado de emergencia por 15 días para ayudar a las autoridades a detener a los asesinos. El jueves, el primer ministro interino, Claude Joseph, dijo que era hora de reabrir la economía y ordenó la apertura del aeropuerto. La muerte de Moise provocó confusión sobre quién es el líder legítimo del país. La Constitución estipula que debe ser el jefe de la Corte Suprema, pero enmiendas no unánimemente reconocidas establecen que sea el primer ministro o, en el último año del mandato de un presidente -el caso de Moise-, que el Parlamento elija un mandatario.

El presidente de la Corte Suprema murió el mes pasado de Covid-19, en medio de un aumento de los contagios en uno de los pocos países que aún no tiene campaña de vacunación. El Parlamento no está funcionando, ya que se pospusieron las legislativas previstas para fines de 2019.

Moise nombró esta semana en reemplazo de Joseph a un nuevo primer ministro, Ariel Henry, aunque éste último no se posesionó antes del asesinato. Joseph compareció el miércoles para hacerse cargo de la situación, pero Henry -mejor considerado por la oposición- dijo a un periódico haitiano que no consideraba a Joseph el primer ministro legítimo.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que investigadores estadounidenses participarán de las investigaciones en Haití. Otras fuentes señalaron que el gobierno haitiano no solicitó esa ayuda.

EEUU y Colombia enviarán investigadores

Fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de Colombia y EEUU investigan las conexiones en sus países con el asesinato del presidente haitiano, y han ofrecido el envío de funcionarios a la empobrecida nación caribeña tras el arresto de ciudadanos de sus países por el hecho. Las fuentes dijeron que las agencias estadounidenses no estaban colaborando en la investigación en Haití porque las autoridades del país caribeño no habían solicitado su ayuda.

EEUU enviará lo antes posible a Haití funcionarios federales que presten su ayuda, dijo la Casa Blanca. Los oficiales de la Oficina Federal de Investigación y del Departamento de Seguridad Nacional se involucrarán en las investigaciones, sostuvo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. “Nuestra asistencia es para ayudar al pueblo de Haití y para ayudarles a superar un momento muy difícil”, señaló Psaki.

En tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que “He ordenado al Director de la DNI y al Director de Inteligencia de la Policía Colombia brindar todo el respaldo y viajar en las próximas horas, con personal de Interpol Colombia, a Haití para unirse al esfuerzo de las autoridades de la nación hermana‘”.

Entraron por Dominicana

Varios colombianos que formaban parte del comando armado que asesinó a Moise entraron en Haití a través de Dominicana y estuvieron en la isla más de un mes antes del magnicidio, dijeron fuentes del Ejército y la Policía colombiana.

Dos fuentes en Estados Unidos, que hablaron bajo condición de anonimato porque la investigación está en curso, dijeron que las agencias revisan las conexiones del país con el asesinato, pero no quisieron hablar sobre los dos sospechosos. Las investigaciones muestran que los 17 sospechosos colombianos se habrían retirado del Ejército entre 2018 y 2020, dijo el comandante general Luis Fernando Navarro.

Cuatro de los hombres tomaron un vuelo de Avianca el 4 de junio con destino a la ciudad turística de Punta Cana, en Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, dijeron fuentes militares y policiales. Dos días después cruzaron la frontera con Haití. Uno de los capturados formó parte de la unidad de “fuerzas especiales antiterroristas urbanas” del ejército colombiano y publicó fotos en una de red social en sitios que al parecer están en República Dominicana.

Las autoridades haitianas han dicho poco para explicar por qué Solages y Vincent se habrían unido a mercenarios colombianos para asesinar al presidente. Solages se describió a sí mismo en Internet como “agente diplomático certificado” y “excomandante en jefe de los guardaespaldas” de la embajada de Canadá en Haití. Las declaraciones estaban en el sitio web de una organización benéfica que dirigía, el que fue modificado el jueves para eliminarlas. Reuters revisó una versión archivada a la que aún se puede acceder.

El Miami Herald citó a un responsable gubernamental no identificado que dijo que hace una década, cuando Solages tenía unos 20 años, trabajó para una empresa que proporcionaba seguridad a la embajada canadiense en Haití. “Estamos al tanto de las acusaciones que implican a un individuo que fue empleado brevemente como guardaespaldas de reserva por una empresa de seguridad contratada por Global Affairs Canada en 2010”, dijo el responsable.

Los registros públicos muestran que Solages, ciudadano estadounidense naturalizado, vivía en Tamarac, en Florida, cerca de Fort Lauderdale, y que no tiene antecedentes penales y que ha tenido licencias de oficial de seguridad y para portar armas de fuego.

Solages también dirigía una empresa llamada FWA SA A JACMEL AVAN INC, que se ha descrito en su página web como una organización benéfica centrada en acabar con el hambre infantil y mejorar la educación en Haití.

Fuente: Diario Norte