Misteriosa Desaparición de una Persona y su Automóvil Fue Encontrado Sobre Ruta 5

Encontraron un automóvil al costado de la ruta y hace tres días no se sabe nada de su dueño.

Se trata de Froilán Rafael Barrios de 53 años quien aparentemente condujo su automóvil Fiat Siena por Ruta Provincial 5 hasta el Paraje Paso Florentín, a 12 km de Caá Catí.

Extraoficialmente, Redes Sociales pudo sabe que el Jueves, poco después de las 7 un camionero que cruzaba por la zona observó al vehículo como que sufrió algún siniestro pero notó la ausencia de ocupantes y alertó a la Policía de Caá Catí a través de teléfono.

Pasada varias horas, y al no aparecer nadie en busca del vehículo, se dio aviso al Juzgado de turno y efectivos de la Comisaría Caá Catí a cargo del Comisario Insp. Héctor González secuestraron preventivamente el automóvil dejándolo en resguardo en ésta ciudad.

Rafael Barrios es oriundo de San Luis del Palmar, se domicilia en la Capital provincial y trabaja en una empresa de seguridad privada. Se había divorciado en los últimos tiempos. El miércoles estuvo compartiendo con un hermano en San Luís del Palmar y al finalizar la jornada se despidió indicando que volvía a su domicilio de Corrientes.

Sin embargo, el vehículo fue visto por la Ruta 5 en sentido contrario cerca de las 23hs.

En el lugar donde se encontró el vehículo se encontraron evidencias de un posible giro rápido o trompo, aunque el vehículo no presentaba averías importantes.

La policía encontró en el interior la billetera con documentaciones de Barrios con el único faltante de la llave de encendido pero con las puertas destrabadas.

Cabe indicar que ésta persona no usaba teléfono celular.

La denuncia por la desaparición de Rafael Barrios fue radicada por familiares en la Comisaría 11° de la Ciudad de Corrientes.

En el día de hoy, efectivos de la policía local y de divisiones especiales de la fuerza provincial realizaron un rastrillaje en los campos adyacentes al lugar donde fue hallado el vehículo automotor propiedad de Barrios y no habrían logrado dar con ningún indicio.

