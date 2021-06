Un bebé muerto en la basura, un ticket clave y una mujer detenida

El pequeño de entre 3 y 5 días fue hallado dentro de un contenedor de la Chacra 32-33. La causal del deceso sería asfixia por ahorcamiento. La implicada tiene 29 años

Un bebé nacido hace apenas unos días fue hallado sin vida ayer a la mañana dentro de un contenedor de basura en la Chacra 32-33 de Posadas y por el hecho la Policía detuvo a su madre, que ahora quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Territorio en base a diversas fuentes consultadas, el hallazgo se produjo cerca de las 6.40, sobre la avenida Comandante Andresito, entre Lavalle y Francisco de Haro.

Las fuentes indicaron que en esa instancia un transeúnte abrió el contenedor para revisar la basura y al revolver su interior se topó con el cuerpo sin vida de un infante.

De inmediato, el hombre se dirigió hasta el destacamento policial del barrio Cristo Rey y alertó la situación, por lo que a los pocos minutos acudieron al lugar efectivos de la Comisaría Tercera, quienes constataron la escena.

“Es muy triste para todos, más en estos tiempos, encontrar a un bebé tirado en la basura. En el contenedor había ropitas, medias, una frazada y hasta un pañal”, graficó Jorge Mendoza, uno de los testigos del procedimiento que ayer a la mañana dialogó con Radioactiva 100.7.

Por su parte, el comisario mayor Roberto Franco, jefe de la Unidad Regional I, también se refirió al tema ante las cámaras de Canal 12 y aseguró que “el examen médico policial, con la intervención del personal idóneo de la Científica, determinó que se trataría de un masculino de entre tres y cinco días de nacido. Todavía tenía el cordón umbilical”.

Además, añadió que “el bebé estaba en una pañalera, dentro de un bolso de tela ecológica. Estaba vestidito, con pantalón largo y un abrigo en la parte superior”, al tiempo que sobre la posible causa de muerte señaló que “a prima facie, lo que se observó es que tenía un pañuelo envuelto en el cuello, pero si eso le ocasionó una lesión o no se va a establecer en el resultado de autopsia”.

Justamente, inmediatamente después de todas las labores de rigor en la escena, el cuerpo del pequeño fue trasladado hasta la Morgue Judicial donde se iba a realizar el correspondiente examen forense mediante el cual se iba a poder determinar con exactitud la causal de muerte y otras precisiones. El informe preliminar confirmaría que el deceso fue consecuencia de “asfixia por ahorcamiento”.

Un ticket, pista clave

En paralelo a eso, en el caso fueron requeridos los efectivos de la Dirección Homicidios, quienes comenzaron con las tareas de averiguación y recolección de pistas que permitieron dar con la madre del niño a las pocas horas.

En ese sentido, las fuentes de El Territorio explicaron que hubo una pista que resultó trascendental para dar con la mujer.

Es que junto al niño y los demás elementos que se hallaron a su alrededor había un ticket de compras emitido por el supermercado ubicado en la esquina cercana al lugar.

Los pesquisas no dejaron pasar por el alto esa pista y al verificar la información vertida en el papel dieron cuenta que era el comprobante de una compra de pañales realizada la tarde anterior.

De esta forma, con los datos precisos del día y la hora de la compra, los investigadores, junto al personal de Cibercrimen, acudieron al supermercado y solicitaron revisar las cámaras de seguridad.

El resultado fue exitoso y así dieron con la mujer ahora puesta bajo sospecha. Las fuentes indicaron que en las imágenes se veía a la sospechosa sin el bebé, por lo que se sigue recolectando información para determinar dónde o con quién pudo haber estado el niño en ese ínterin.

Lo cierto es que después de obtener esas imágenes, la mujer fue identificada y al poco tiempo localizada. Según señalaron, es una joven de 29 años que vive y reside en la zona.

En el caso intervino el personal de la Comisaría Tercera y efectivos de la Dirección Homicidios investigaron lo sucedido. FOTO: Elva Carballo

La muchacha fue arrestada minutos antes del mediodía sobre la avenida López Torres y desde ese momento quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Balor. Entre sus pertenencias tenía documentación vinculada al niño.

Hasta el momento no se sabe desde cuándo el niño se encontraba dentro del contenedor y aparentemente en la zona no hay ninguna cámara de seguridad, tanto pública como particular, que apunte hacia ese lugar, por lo que se avanzará en la toma de testimoniales.

Otro dato aportado a este diario por los pesquisas es que aparentemente en la familia de la joven desconocían de su embarazo y tampoco saben de sus últimas relaciones. Hasta anoche no se sabía quién era el padre del nene fallecido.

Por lo pronto, la mujer fue notificada de su detención por homicidio calificado y en las próximas horas sería evaluada por un gabinete multidisciplinario.

Después de ello, la Justicia aguardará la recepción del sumario policial con todas las actuaciones pertinentes y a partir de ahí se evaluarán los próximos pasos a seguir.