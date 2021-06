Covidiota organizó una fiesta clandestina multitudinaria en su casa y le robaron las valiosas joyas de la madre

Para intentar recuperar las alhajas y elementos de oro sustraídos, una joven oriunda de la localidad cordobesa de Morteros tuvo que admitir que realizó la reunión ilegal en medio de las restricciones por la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

Las fiestas clandestinas no sólo pueden traer problemas con la ley por la violación de las restricciones, sino que además puede dejar varios “dolores de cabeza” y no por la resaca de haber tomado alcohol toda la noche.

El ejemplo más concreto fue una mujer de la localidad cordobesa de Morteros, que realizó una importante reunión en su vivienda, pero recibió la ingrata sorpresa de que tras la finalización de la misma, le faltaron algunas cosas.

“Fui a la habitación donde tengo mis efectos personales y en una caja donde contenía el collar y los anillos, estaba vacía, uno de las cosas que me robaron son recuerdos de mi mamá que ya no está con nosotros”, dijo la mujer.

“Sé que muchos de los que lo vayan a escuchar van a decir ‘bien hecho por juntarte’ porque yo sé cómo es la circunstancia que estamos viviendo. Por eso no quiero victimizarme, sé que si no me hubiese juntado esto no hubiese sucedido”, dijo en diálogo con Cadena 3.

Córdoba: ¿Qué le robaron?

Según trascendió, le robaron un anillo de oro de mujer con piedras aguamarinas celestes, un anillo de oro con las iniciales (RD), un medallón de oro grabado con las iniciales (LBD) con cadena de oro y un anillo de oro y plata de mujer.

Sobre las circuntancias en que ocurrió el hecho, dijo que “éramos bastantes” en la fiesta clandestina “y uno no está atento al 100 por ciento de lo que sucede, porque no podés tener ojos en la nuca y frenando que todo el mundo haga lo que hace”.

Fuente: Cronica