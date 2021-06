Quitilipi: sospechan que las 50 vacunas fueron aplicadas de manera direccionadas

La faltante de las dosis de vacunas contra el covid-19 abre el interrogante de si las mismas fueron aplicadas de manera “direccionada”.

El domingo se conoció la noticia del robo de 50 dosis de vacunas contra el coronavirus que estaban refrigeradas en las instalaciones del Club Social.

Sin embargo, pudieron determinar que no hubo ingreso de desconocidos en la entidad que abra la posibilidad de que hayan entrado a robar. Otro detalle, según confiaron fuentes tribunalicias, un equipo de mate es la faltante que se comprobó, lo que hace suponer que el supuesto robo de las vacunas no sucedió, ya que había otros elementos y no se los llevaron.

Sede del Club Social Quitilipi, donde estaban las vacunas cuyo destino se desconoce.

Es tan grande la sospecha que tiene el fiscal de investigaciones de Sáenz Peña, Cristian Arana, que analizaba en las últimas horas ordenar una detención, aunque quiere tener más indicios para actuar en esa línea investigativa.

La situación desde comienzo es de una gravedad inusitada atendiendo a la gran cantidad de muertos ayer (22) y los contagios que no paran.

La imperiosa necesidad de vacunar es la clave para que el Chaco pueda lograr freno en los contagios, cuyo gran número ha obligado al gobernador Jorge Capitanich a extender las restricciones hasta el 21 de junio, con algunas flexibilidades pero sujetas a la inoculación de las personas.

Lo concreto es que, de acuerdo con lo que el fiscal de la “ciudad termal” ha podido establecer, crecen las sospechas de que las 50 vacunas fueron usadas “direccionalmente”, por lo que se está detrás de esa pista a fin de cotejar con testimonios si es factible que accedieran a las dosis personas que no correspondían en esta etapa.

Las mismas fuentes sostienen que no surge ningún dato, y más luego de chequear las cámaras de videovigilancia, que haga suponer que alguien las sustrajo. “Fueron aplicadas seguramente”, indicó un cercano a las pesquisas.

“NO TENEMOS NINGUNA HIPÓTESIS”, dicen desde el Ministerio de Salud

El subsecretario de Salud Atilio García, al referirse al hecho, ayer, en declaraciones para un canal porteño, dijo:

“No debe pasar en ninguna localidad y no tenemos precisiones sobre los autores”. Y sostuvo: “Desde el Ministerio de Salud no tenemos ninguna hipótesis” , y prefirió no entrar en conjeturas acerca de una posible maniobra de parte de algún empleado de salud pública.

El hecho se conoció pasadas las 18 de este domingo, cuando personal a cargo de la posta descubrió la faltante de varios frascos en los equipos de refrigeración, correspondientes a unas 50 dosis de vacunas contra el coronavirus que se iban a utilizar este lunes.

A pocos metros del lugar, más tarde, encontraron en las veredas, algunos tubos de dosis destruidos, informándose que se trataba de material de descarte porque no tenían líquido en su interior.

En la primera intervención policial pudo saberse que las aberturas del local no habían sido violentadas y la única posibilidad de ingreso sería por la puerta vidriada del frente, que estaba asegurada con cadenas y candados. Esto despertó mayor confusión y numerosas conjeturas con respecto al posible móvil del robo.

Los peritos policiales levantaron huellas y estudiaron la existencia de cámaras de seguridad en comercios lindantes que pudieran haber captado el momento del robo, para intentar identificar a los responsables.

Fuente: Diario Norte