Luis Chocobar: “Los policías ahora lo van a pensar dos veces antes de actuar, nos sentimos abandonados por la Justicia”

El efectivo fue condenado a 2 años de prisión y cinco de inhabilitación por matar al ladrón que asaltó y apuñaló junto a un cómplice a un turista estadounidense en el barrio de La Boca en 2017, pero no está detenido: “Yo cumplí con mi deber y con la ley y no me arrepiento”

Después de siete meses de juicio, el policía bonaerense Luis Oscar Chocobar, fue condenado a 2 años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer como funcionario público por la muerte de Juan Pablo Kukoc (18), que en diciembre de 2017 asaltó y acuchilló junto a un cómplice al turista estadounidense Fran Joe Wolek en el barrio porteño de La Boca.

Este domingo por la noche, Chocobar volvió a justificar su accionar y lamentó la decisión de los jueces del Tribunal Oral de Menores N° 2 de Capital Federal . “La verdad es que [la condena] me trae mucha tristeza, porque uno como personal policial siempre está a disposición de la gente, de la sociedad, y la verdad es que sentí que la Justicia me abandonó”, señaló Chocobar durante una entrevista en TN. “Creo que lo único que me queda es el acompañamiento de la sociedad y me siento muy feliz por eso”.

También agradeció la presencia de Patricia Bullrich a la salida de Comodoro Py, con quien se abrazó tras la sentencia: “Fue muy importante para mí”.

“Estas condenas paralizan a todos los policías del país”, señaló en ese momento la ex ministra de Seguridad. “Hoy hay en Argentina 200 mil policías en actividad; todos van a pensar tres veces al enfrentarse a un delincuente si defender a un ciudadano o no hacer nada”.

Luis Chocobar este viernes en Comodoro Py, antes de la sentencia (Nicolás Stulberg) Luis Chocobar este viernes en Comodoro Py, antes de la sentencia (Nicolás Stulberg)

El agente de la bonaerense y su abogado defensor, Fernando Soto, argumentaron en esa misma línea los efectos de la sentencia. “Creo que ahora los policías lo van a pensar dos veces antes de actuar. Es lamentable porque la Justicia debería estar de nuestro lado, ya que somos fieles servidores de ella. Pero bueno, nos sentimos un poco abandonados . Es lo que siento yo”.

Este viernes, Chocobar fue encontrado culpable del delito de homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber: al tratarse de una pena menor de tres años y un día, el agente bonaerense, de 34 años,-que nunca estuvo detenido por el hecho- no irá a la cárcel. A pesar de que los argumentos se conocerán recién en agosto, la defensa y la querella ya adelantaron que apelarán el fallo.

Consultado sobre su reacción sobre el ataque al turista Wolek en la mañana del 8 de diciembre de 2017, cuando el agente se dirigía a su trabajo como efectivo de la Policía Local de Avellaneda, Chocobar ratificó su forma de proceder: “Yo creo que volvería a hacer lo mismo porque es parte de mi humanidad estar siempre a disposición de la sociedad y también cómo mi función policial lo requiere”.

Tras la condena, Chocobar se abrazó con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich (Nicolás Stulberg) Tras la condena, Chocobar se abrazó con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich (Nicolás Stulberg)

“Es un momento muy complicado, tenés que llamar al 911, una ambulancia y solicitar refuerzos. Después tratar de no perder de vista a estos muchachos que cometieron el ilícito”, explicó. “Yo soy fiel veedor de las cosas que estaban pasando. No es que a mí se acerca una persona y me cuenta. Soy yo quien ve todo y toma intervención. Primero defendiendo al señor turista, a los testigos y a mí mismo. Todo el proceso son tres etapas y en todo el proceso siempre estuvo la voz de alto, y las cosas cómo a mí me enseñaron”.

Y continuó: “En este caso el joven hizo caso omiso a la advertencia. Se dispara al aire para que esta persona cese con la agresión, él sigue corriendo, gira hacia a mí y se me abalanza. Ahí es donde yo disparo hacia abajo, hacia las piernas, porque es una zona no letal, para que no se acerque y no me apuñale, porque llevaba el cuchillo envuelto en la campera”.

“Antes de la sentencia los demás policías también pensaban de esa manera”, señaló el policía, que ahora cursa el tercer año de la carrera de enfermería. “Hoy ya no podría decir lo mismo. Ahora se sienten defraudados, abandonados por la Justicia. La verdad es que no sé cuál sería la respuesta, pero en su momento el apoyo que me daban es que iban a hacer lo mismo que hice yo: actuar y defender a una persona”.

Manifestantes en reclamo de Justicia por el delincuente muerto a la salida de Comodoro Py (Maximiliano Luna) Manifestantes en reclamo de Justicia por el delincuente muerto a la salida de Comodoro Py (Maximiliano Luna)

Durante el reportaje, Chocobar llevaba prendido en su saco un escudo de la Fundación Policías Bonaerenses Heridos en Actos de Servicio (PO.BO.H.A), que fueron quienes financiaron el cortometraje con actores que la defensa presentó en el juicio para reconstruir el hecho. ” Son personas que me acompañaron en todo el trayecto, estuvieron ahí desde el primer día”, expresó.

También agradeció el apoyo del propio Wolek. “Es una persona impresionante, su manera, su calidez cómo persona. La verdad que cada vez que lo veo es una felicidad que me llega al fondo del corazón porque sé que cumplí con mi meta, que fue cuidarlo a él. Lamento que haya terminado de esta manera pero yo cumplí con mi deber y con la ley y no me arrepiento”.

Por último se refirió a la situación de los efectivos de la fuerza bonaerense. “Hay un abandono al personal policial. Si bien hubo una lucha del personal, la verdad es que nunca se hizo sentir el aumento de sueldo. El personal de la provincia sigue sufriendo. Hay gente que trabaja 24 horas y no puede ver a sus hijos”, señaló Chocobar. “Es deplorable la situación económica de la policía de la provincia. Aumentaron un poco lo que es para comprarse el uniforme, que es lo que más caro está, pero se necesita equiparar los sueldos con las otras fuerzas y sentir el apoyo”.

Fuente: Infobae