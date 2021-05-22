PALABRAS ALUSIVAS COMBATE AERONAVAL GC 83 -PNA- “RÍO IGUAZÚ

LAS JORNADAS GLORIOSAS DE MALVINAS, TRIUNFO MORAL DE NUESTROS CAMARADAS EN LA LUCHA DESIGUAL CON LAS FUERZAS BRITÁNICAS, TIENE EN UNA VALIENTE JORNADA QUE HOY CONMEMORAMOS, UNA PAGINA DE GLORIA PARA LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
—–EN EFECTO, EN HORAS DE LA TARDE DEL DÍA LUNES 12 DE ABRIL DE 1982, Y DESPUÉS DE NAVEGAR (1080) KILÓMETROS ATRAVESANDO EL BRAVO ATLÁNTICO SUR, ARRIBAN A PUERTO ARGENTINO LOS GUARDACOSTAS -PNA- GC 82 “ISLAS MALVINAS” Y GC 83 “RÍO IGUAZÚ”.
—–ESTOS GUARDACOSTAS, CON TRIPULACIÓN PROPIA, ZARPARON DEL PUERTO DE BUENOS AIRES Y LUEGO DE TOCAR PUERTOS DEL LITORAL PATAGÓNICO REALIZARON EL CRUCE HASTA LAS MALVINAS ARGENTINAS, SIENDO LAS PRIMERAS EMBARCACIONES EN BURLAR EL BLOQUEO BRITÁNICO, HACIENDO EFECTIVO EL ASENTAMIENTO DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA EN EL TERRITORIO INSULAR.
—–EL DÍA 22 DE MAYO DE 1982, SIENDO LAS 08:25 HORAS APROXIMADAMENTE Y MIENTRAS NAVEGABA POR LA BAHÍA BRITON, A UNAS 10 MILLAS AL ESTE DE PUERTO DARWIN, EL GUARDACOSTAS 83 “RÍO IGUAZÚ”, FUE ATACADO POR AVIONES INGLESES EN MOMENTOS EN QUE CUMPLÍA UNA MISIÓN IMPUESTA POR EL COMANDO MILITAR MALVINAS.
—–LA JORNADA –DE LUTO Y GLORIA- QUE NOS HACE VIBRAR HOY EN EL RECUERDO, ES RELATADA POR LA HISTORIA, DE LA SIGUIENTE MANERA:
—–EL CABO SEGUNDO JOSÉ RAÚL IBÁÑEZ, SEGUNDO ENCARGADO DE MÁQUINAS, QUE HABÍA BAJADO A REPARAR UN GENERADOR, ALCANZA A VER EN ESOS INSTANTES, LOS PROYECTILES ATRAVESANDO LAS PLANCHAS DEL CASCO Y DESTRUYENDO TODO A SU PASO, EN SEGUNDOS SE ENCONTRÓ CON UNA VÍA DE AGUA HELADA QUE LE LLEGABA CASI A LA RODILLA, Y AL MISMO TIEMPO INUNDABA PARCIALMENTE LA SALA MÁQUINAS. DE INMEDIATO, DIO RÁPIDO AVISO AL PUENTE DE MANDO DE LA SITUACIÓN, Y FUE AUTORIZADO POR EL COMANDANTE A QUE LO ABANDONARA.
—–CUANDO IBÁÑEZ SUBIÓ A CUBIERTA; QUEDÓ SOBRECOGIDO POR LA FIGURA DEL CABO SEGUNDO JULIO OMAR BENÍTEZ, QUE YACÍA SIN VIDA JUNTO A LA AMETRALLADORA, ATACADO POR LA PATRULLA AÉREA COMPUESTA POR DOS AVIONES “SEA HARRIERS” ARTILLADOS CON CAÑONES DE 30 MM. SOBREPONIÉNDOSE AL DOLOR, TOMO DECIDIDAMENTE EL PUESTO DEL COMPAÑERO CAÍDO, Y EMPUÑANDO CON FUERZA LA BROWNING 12,7 MM., SE DISPUSO A ENFRENTAR AL ENEMIGO QUE AHORA ATACABA NUEVAMENTE; AL VIRAR EL PRIMERO DE LOS AVIONES QUEDÓ PERFILADO A UNOS 200 METROS DE LA NAVE, FUE ENTONCES CUANDO IBÁÑEZ CON ENORME LUCIDEZ, ACCIONÓ RÁPIDAMENTE SU AMETRALLADORA SOBRE LAS ALAS Y EL
FUSELAJE DEL “HARRIER”; UNA SÚBITA HUMAREDA SURGIÓ DE LAS TURBINAS DEL AVIÓN, QUE COMENZÓ A PERDER ALTURA RÁPIDAMENTE, Y A UNOS (DOS MIL METROS APROXIMADAMENTE), CAYÓ AL MAR ENVUELTO EN LLAMAS Y CON GRAN ESTRÉPITO, DESAPARECIENDO DE LA SUPERFICIE DE LAS AGUAS. EL OTRO, DESISTIÓ DEL ATAQUE Y SE PERDIÓ EN EL HORIZONTE.
—–LA GLORIOSA JORNADA ESTABA CONSUMADA. QUE DIOS REIVINDIQUE AL ALMA DE BENÍTEZ Y REVERDEZCA LOS LAURELES DE NUESTRO CAMARADA IBÁÑEZ, PARA EJEMPLO DE QUIENES COMO NOSOTROS PRETENDEMOS VER, ALGÚN DÍA, LOS ACONTECIMIENTOS DE MALVINAS CON UNA CLARIDAD QUE HOY NO PODEMOS TENER, EN EL QUE LA RAZÓN RESPALDARÁ EL DERECHO Y LA PAZ NO SERÁ OTRA COSA QUE EL PRODUCTO DE LA JUSTICIA, Y EL REPASO DE LAS ACCIONES VOLVERÁN A SORPRENDERNOS CON EL NOMBRE DE NUESTROS HÉROES EN LOS LABIOS, PRONUNCIÁNDOLES COMO NOMBRAN LOS PUEBLOS FUERTES A SUS PROHOMBRES, CON LA DETERMINACIÓN DE SABER QUE PARA VENERARLOS; LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES CUMPLIR CON NUESTRO DEBER HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS.-
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