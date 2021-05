Escándalo en Misiones: en un operativo para buscar a un prófugo encontraron a un intendente borracho y se enfrentó a los policías

El Servicio Penitenciario Provincial intentaba dar con “Bola 8″, un asesino que se escapó de la cárcel. Revisaron una camioneta y adentro estaba Fabio Martínez, jefe comunal de ElDorado, con una mujer trans. El video de la secuencia.

Un escándalo envolvió al intendente de Eldorado, Misiones. Fabio Martínez estaba borracho cuando fue abordado por policías que participaban del operativo de búsqueda de un preso recién fugado. Se resistió al control y enfrentó a los agentes, que grabaron la escena a través de un video que se viralizó en las últimas horas.

El hecho ocurrió cerca de las 23 del viernes, cuando policías del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) intentaban dar con “Bola 8″, un criminal brasileño que había escapado horas antes de la Unidad Penal 3. Fueron alertados de la sospechosa presencia de una camioneta en los alrededores de un conocido aserradero.

Los efectivos se dirigieron rumbo al vehículo, una Toyota Hilux color gris, y le pidieron al ocupante que se identificara: era el intendente de Eldorado. Según la versión de los policías, el funcionario se resistió al control y los enfrentó. Entonces decidieron grabar la escena, que recorrió las redes sociales. Allí se escucha a los agentes mencionar a Fabio Martínez, mientras del interior de la camioneta -registrada como propiedad del municipio- sacan botellas y latas de cerveza.

El Servicio Penitenciario Provincial informó que Martínez no manejaba el vehículo, sino que estaba detenido en un monte y en compañía de una mujer trans. No hubo denuncia por el hecho. Debido a su bajo índice de contagios, Misiones no adhirió al DNU presidencial y, por ende, no hay restricciones a la circulación.

Martínez, que hasta ahora no se refirió públicamente al hecho, ocupa el cargo de intendente desde 2019 y forma parte del Frente Renovador de la Concordia, el oficialismo provincial. Con 57.323 habitantes, Eldorado es la tercera ciudad más grande de Misiones.

Buscaban a “Bola 8″, un criminal brasileño

La patrulla del SPP había desplegado un operativo cuyo propósito era recapturar a Carlos Poncio o Jair Figleski, que purgaba una condena de 14 años de cárcel por un asesinato que cometió en 2016 en Misiones.

“Bola 8″, como se lo conoce debido a que en uno de sus brazos luce el tatuaje de una bola negra del billar, había escapado por la mañana del Complejo Penitenciario III de Eldorado. La fuga motivó un importante despliegue de la Policía de Misiones para dar con su paradero.

“Bola 8”, el asesino brasileño que se fugó de la cárcel de Eldorado durante la mañana del viernes. (Foto: SPP Misiones)

El delincuente utilizaba una doble identidad. En Argentina tenía un DNI a nombre de Carlos Poncio, mientras que en Brasil tenía una cédula con el nombre Jair Figleski, nacido en la localidad de Frederico Westphalen, en el estado de Río Grande do Sul. Las fichas dactilares cruzadas por autoridades argentinas y brasileñas permitió establecer que se trataba del mismo delincuente buscado a ambos lados de la frontera.

Figleski, de 34 años, está detenido desde abril de 2016, acusado de asesinar a un chacarero de la localidad de Pozo Azul en un robo a punta de pistola. El crimen ocurrió el 29 de febrero, cuando disparó a quemarropa sobre Elvio Núñez (35), y luego escapó hacia Brasil.

Los testigos aportaron un dato clave que permitió identificar al homicida, pese a que había cambiado de apariencia física para despistar a los investigadores: el tatuaje de una bola de billar.