Familiares Buscan a Cáceres Osvaldo Ariel, Desaparecido desde el Viernes

Hola buenas tardes, soy Cáceres Ramona, en horas de la mañana me fui a Comisaría Decimoquinta en el Barrio Rio Paraná para hacer una denuncia que desde el día viernes 26 de marzo, se encontraba vestido con pantalón de jeans y remera blanca y campera color azul petróleo, hasta el dia de hoy no me puedo contactar con mi hijo, y que una señora me comento que ” la policía lo detuvo”, pero en lugar de tomarme la denuncia me mandan a la 5ta tengo que tomarme un Remis, para saber donde esta mi hijo. Cualquier dato se pueden contactar a mi número 3794-881407 o 3782 514682. Muchas gracias.

