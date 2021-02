Formosa: Brutal allanamiento policial al Dr Lopez Cano que estaba de cuarentena domiciliaria. 20 policías buscaban una toalla

“No me dejan tocar el celular, me decían que si lo tocaba me iban a tener que secuestrar el celular. Y si le sacaba foto a ellos me iban a llevar detenido”, en otro especular procedimiento policial la policía cerco la manzana del domicilio del médico Héctor López Cano médico del Hospital central que se declaró en huelga de hambre y denunció al Gobierno de Formosa, por privación ilegal de la libertad por retenerlo en cuarentena en un hotel pagado con su pecunio personal, pese a contar con varios hisopados negativos.

El director del Hospital Central Mario Romero Bruno le dijo irónica y alegremente, imitando los peores chistes del gordo bala botón adultero “te va a venir bien la huelga de hambre, vas a perder unos kilos que tenés de más”.

El domingo a las 7 de la mañana, una treintena de efectivos de la Comisaría Primera, de la Brigada de la UR1 y de la policía científica allanaron cinematográficamente una vivienda del barrio La Pilar, y como si se tratara de un procedimiento antinrcoticos, cercaron la cuadra, estacionaron 2 móviles frente a su domicilio y unos 20 policías fuertemente armados sin ninguna medida de bioseguridad, ingresaron a su domicilio donde hacia su último día de cuarentena domiciliaria, donde continuaba privado de su libertad.

“Secuestraron una toalla porque supuestamente hay una denuncia del hotel en que falta una toalla y falta un control remoto. Por suerte la señora que me lavaba la ropa de hace tiempo, ya me dijo que no tiene problemas en salir de testigo de que ella me lavaba la toalla hace muchísimo”, informó el médico perseguido por el régimen feudal de Gildo Insfran.

“Otra cosa, no me mostraron el acta, o sea no me dejaron la copia del acta de allanamiento. Solamente me hicieron firmar una hoja en la que yo hice constar de que no me dejaban la copia ni me permitían llamar a mi abogado. Eso le enojó mucho a los policías”, contó López Cano.

“Otra cosa, en todo momento le expliqué que estaba en cuarentena y que no podían entrar todos juntos y entraron igual todos: Los testigos más 20 policiales, todos adentro”, se lamentó.

“Y, en el acta final que querían que les irme le dije “en disconformidad” porque no estoy de acuerdo al contenido de lo que ellos estaban relatando. O sea, no me dejaron el acta de allanamiento, no me dejaron llamar a mi abogado y no me dejaron copia tampoco del acta final, así que ésa la situación, denunció.

“Pero no, no pude firmar nada porque no me permitían obviamente. Yo estoy solo en mi domicilio en cuarentena y a las 7 de la mañana aparecen 20 policías y el número se impone. Cualquier cosa, cualquier movimiento raro que hacía ya me van a crear otra causa”, concluyó.

Fuente> Prensa Libre Formosa