Chaco: Fuerte alegato de exmagistrados, jueces y funcionarios de la Justicia

Un grupo de conocidos jueces, exmagistados y funcionarios de la Justicia de chaqueña hicieron público en la víspera un comunicado en el cual repudian los agravios contra la figura de la jueza Marta Aucar de Trotti de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Resistencia, quien hizo lugar a una medida cautelar de no innovar y suspendió la aplicación de la ley 27.610, en toda la Provincia.

Los abajo firmantes, ex jueces, jueces y funcionarios en actividad de la judicatura chaqueña manifestamos nuestro estupor ante los ataques personales -soeces y groseros- de que fuera objeto nuestra digna colega Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Resistencia, Marta Aucar de Trotti y que exceden todos los límites de lo tolerable.

Deploramos que tales agravios se hayan generado en el hecho que la colega diera cumplimiento al ineludible deber funcional de dar curso y trámite a un pedido de justicia de parte de ciudadanos de la comunidad, y que éstos hayan osado invocar como base de reclamo, un artículo de la Constitución de la Provincia del Chaco, otros de la Constitución Nacional y el Bloque de Convencionalidad de la Nación y Tratados Internacionales.

No nos involucramos en el contenido de tales decisiones, porque para tales críticas están los recursos que el sistema procesal chaqueño tiene bien previsto y desarrollado. Tampoco creemos que los jueces pertenezcan a una casta impoluta que el resto de los ciudadanos tiene vedado examinar.

SOLO EXIGIMOS RESPETO

Respeto a las personas, respeto a las instituciones, respeto a la independencia con que los magistrados deben cumplir su obligación; respeto a la división de poderes, respeto en el diálogo, respeto para la preservación de la paz social, respeto en el disenso. Sostenemos que tal norma de conducta debe ser cumplida por toda la comunidad y que el ejemplo debe comenzar por los miembros que conforman los tres poderes del Estado.

El sistema republicano de gobierno no está fundado en la posibilidad de que cada uno de los tres poderes actúe obstruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con el concierto que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales.

Tenemos sin embargo muy presente que el sistema judicial argentino ha confiado a los jueces el sagrado deber de velar por la constitucionalidad de las leyes, que se dicten por las legislaturas nacional o provincial y ellos no constituye afrenta ni desmedro para nadie, todo lo contrario, asegura el sistema republicano y democrático de gobierno y constituye la garantía del goce de los derechos de todas las personas de a pie.

Este es el formato alberdiano de la República Argentina. En esta lógica deben entenderse que el juez necesita independencia. La primera independencia que tiene es la propia, la independencia que le da su dignidad, su capacidad, su honestidad, su honorabilidad.

Además, obviamente necesita la independencia funcional que se la deben garantizar los otros poderes. Los desbordes verbales que han trascendido a través de los medios, por parte de quien integra otro poder del Estado sólo demuestran una actitud claudicante en el ejercicio de la importante función que le confiara el propio pueblo chaqueño. No se lo permitimos.

Es lamentable que trascendamos por este vergonzoso episodio generado por la incontinencia verbal de alguien que disiente de modo impropio. Los jueces chaqueños, de vieja lucha por la justicia y el derecho, estamos orgullosos de nuestros logros y de quienes nos sucedieron.

Además, todos los abogados -y no abogados- saben que cuando se levanta la voz en el diálogo es porque se desprecia la paz. Es deleznable recurrir al insulto existiendo múltiples caminos procesales para hacer revisar la decisión que se considera errónea. El descrédito personal no es la vía legal de quienes se consideran operadores jurídicos; el improperio y la descalificación son vías genuinas del autoritarismo.

Firman el comunicado

Doctora Amanda Estela Kees, DNI 6.349182, exjueza de Cámara Civil y Comercial de Resistencia. Ex presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco. María Delfina Denogens. DNI 6.065.262. Ex Jueza de Cámara Civil y Comercial Ex presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco. Juez de la Cámara Federal de Resistencia.

Marta Inés Alonso. DNI 5.987.264. Ex Jueza de Cámara Civil y Comercial Ex presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco. Jorge Lasgoity. DNI Ex Juez de Cámara en lo Criminal de Resistencia. Ex presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco.

Marta Alicia de la Vega. DNI Ex Jueza de Cámara del Trabajo de Resistencia. Ex Vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco. Nora Myriam O. Fernández de Vecchietti. Ex Jueza de Cámara Civil y Comercial de Resistencia. Elvira Scala. Ex Jueza de Cámara Civil y Comercial de Resistencia. Antonio Mondino. Ex Juez de Cámara Civil y Comercial de Resistencia.

María Susana Gutiérrez. Jueza de Cámara en lo Criminal de Resistencia. Rocío Alcalá. Jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Rosana Mariela Glibota. Jueza de Cámara en lo Criminal de Sáenz Peña. María Lucila Frangioli. Secretaria del Tribunal Oral Federal.

Emilia Edda E. Villa Ex Jueza de Cámara Contenciosa Administrativa y actualmente en ejercicio de la profesión. Mirta Ladislava Zelga. ExJueza de Cámara en lo Criminal de Resistencia. Lucía Martínez Casas de Sanchís Ex Jueza de Cámara en lo Criminal. Karina Feldman. Jueza de Niñez, Adolescencia y Familia.

Maria Benítez Yunes. Secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones. María Lorena Re. Secretaria Penal de la Cámara Federal de Apelaciones. Celia Altamiranda. Juez de Faltas letrada de Sáenz Peña. María Laura P. Zovak. Juez en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña. Nadia Vanina Sasowsky. Secretaria de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal. Mónica Marisel Filipchuk. Juez en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña. Elvira E. Kaenel. Juez de Paz y Faltas de la Provincia.

Fuente> diario norte