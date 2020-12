La Justicia creyó que una joven de 16 años se había suicidado pero la autopsia reveló que fue estrangulada: detuvieron al novio que “encontró su cuerpo”

Ocurrió en Luján. Luz Belén Marino supuestamente había sido encontrada por su pareja de 22 años en el garaje de la casa junto a un cable. Las inconsistencias en su declaración y el resultado de los exámenes al cuerpo de la víctima complican la situación del sospechoso

Según declaró ante la Policía, el domingo pasado Cristian Zanetti (22), un joven de la ciudad bonaerense de Luján, se encontró con una escena espeluznante. Ante las autoridades, Zanetti declaró que cuando fue a la casa de su novia –una adolescente de 16 años– para buscarla luego de varios intentos fallidos de comunicarse con ella, la halló colgada del cuello con un cable en el garaje de la casa . Inmediatamente la bajó, llamó a una ambulancia pero no había mucho por hacer. Su pareja ya estaba muerta.

A partir de ahí, la muerte de la joven, identificada como Luz Belén Marino, se investigó como un presunto suicidio, pero dos días después la historia tuvo un giro inesperado: la autopsia reveló que la adolescente no se quitó la vida sino que murió por un estrangulamiento o asfixia mecánica.

Es decir, fue asesinada .

Ya con el resultado preliminar de los exámenes forenses y las declaraciones de los allegados a la joven, la fiscal María Laura Cardiviola, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 10 del Departamento Judicial de Mercedes, le dio un nuevo enfoque a la causa y ordenó la inmediata aprehensión de Zanetti como presunto autor material del crimen de Luz.

Cristian Zanetti, el sospechoso

Según explicaron fuentes de la investigación a Infobae, además de haber sido la persona que supuestamente la encontró sin vida, el novio mostró ciertas inconsistencias en su declaración que hicieron sospechar a la fiscal. Fue por eso que recalificó el expediente: de presunto suicidio a femicidio agravado por el vínculo. Según las mismas fuentes, el sospechoso será indagado mañana.

Para los investigadores hay varios detalles de los dichos de Zanetti que no cierran. Por ejemplo, según dijo el joven a la Policía, cuando llegó al garaje de la casa de la calle Muñiz al 100, su novia había usado un cable para dar fin a su vida. Sin embargo, por la extensión de ese cable, la Justicia duda de que haya servido como elemento para cometer el suicidio. “No daban las medidas, por eso se pidieron más elementos de prueba”, dijo un investigador a Infobae.

Cuando llegaron los efectivos de la Comisaría 1° de Luján a la escena encontraron a Zanetti y los familiares de Luz al lado del cuerpo en el piso. Todavía no está claro si el novio la bajó por sus propios medios o tuvo ayuda de un familiar. Si Luz estuvo colgada antes de morir también podrá ser demostrado por pericias. También, queda por comprobar el recorrido de Zanetti hasta la casa de la joven.

La autopsia, además de revelar que a Luz la mataron, le dio a la fiscal otro detalle más que reforzaría su hipótesis: la marca en el cuello de la víctima. Usualmente, cuando se trata de un suicidio, la cabeza tiende a inclinarse hacia algún lado, lo que hace que el rastro del cable o la cuerda que se utilice sea una suerte de “marca en diagonal, de abajo hacia arriba”.

En el caso de la adolescente, ese rastro fue completamente recto y horizontal.

El joven declaró que encontró a su novia colagada de un cable en el garaje de la casa

Respecto de la relación que mantenían Zanetti y Luz, se supo que en las últimas semanas estaban distanciados y con peleas en el medio. Si bien no se conocen denuncias por violencia de género, los investigadores sí tienen el dato de que las cosas no marchaban de la mejor manera.

En cuanto a la familia, hay una actitud que causa extrañeza en los investigadores, según supo este medio. A diferencia de lo que ocurre en este tipo de casos –indicaron–, los allegados a la víctima están del lado del sospechoso y sí creen que se trató de un suicidio. “ Sabemos que la relación de Zanetti con la familia era cercana. Casi que vivía con ellos. Nos sorprende lo que dijeron pero la investigación seguirá su curso”, asegura una fuente en la causa.

El mensaje de Zanetti que envió antes de convertirse en sospechoso

En su perfil de Facebook, el joven de 22 años decidió escribirle una carta de despedida “al amor de su vida”. A esa altura aún ni se imaginaba que el resultado de la autopsia lo pondría en el foco de la fiscal Cardiviola y que hoy enfrenta una imputación muy grave.

“Mi pequeña luz, qué loco lo que hiciste, nos soltaste la mano, ¿por qué? Te voy a amar siempre como del primer día, fuiste y SOS el amor de mi vida lo mejor que me pasó en la vida, llena de amor y energía. Perdón por no haber estado en ese momento, SOS la chispita que le daba alegría a la casa sin vos se siente tan vacía mi vidaa”, dice parte del mensaje del joven, cuya viralización no se hizo esperar, con comentarios de todo tipo.

“MI MEJOR COMPAÑERA DE VIDA, YO TE VOY A RECORDAR TODOS LOS DIAS POR QUE UN AMOR ASI NUNCA SE OLVIDA. Perdón Belén te pido mil perdón, que brilles siempre como lo hacías acá abajo como esa pequeña luz que SOS, que en paz descanse hermosa mía. Tengo un gran vacío no puedo sacarte de mi cabeza, dame una señal si necesitas que te acompañe en este viaje solo me quedaron los recuerdos y tus cosas, te tengo en mi corazón siempre, guíame y dame fuerzas que no doy más ya”, concluyó el posteo de Zanetti que acompañó con una foto junto a Luz.

En las decenas de respuestas al posteo se generó un debate entre los que repudian lo que aparentemente hizo y algunos que todavía le creen, como los allegados a Luz. De hecho, se convocó a una marcha en reclamo de justicia pero la propia familia de la adolescente desalienta a la movilización y pide, incluso en el mismo posteo de Zanetti, que nadie concurra.

