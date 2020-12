Trata, drogas y prostitución: la familia de Macarena insiste en la investigación del entorno de su hija

CHARATA (Agencia)- El ambiente, según los amigos y familia de Macarena, que frecuentaba los últimos seis meses había hecho cambiar a la joven. Para ellos existe una red de trata que captó a su hija. Para los padres de Macarena Medina, la joven de 18 años hallada sin vida el sábado 28 de noviembre, el entorno de su hija en los últimos seis meses tiene la clave de su muerte. Las denuncias de ambos padres llegaron a la justicia Federal, que ya estaba actuando de oficio.

Las denuncias realizadas por los padres de Macarena Medina, no solo apuntan a esclarecer la forma en que murió su hija, sino también las circunstancias que rodearon su muerte. Ambas, según el abogado de la familia, Marcelo Morales, hablan de “un complejo entorno” donde se encontraría inmersa la joven, en los últimos meses. Un entorno “de alcohol, drogas, prostitución y fiestas clandestinas”.

Marcelo Morales y Jorge Boumpadre, que ya actuaron juntos en el Caso Franco, estarían representando a la querella en la causa Federal, que se conformó a partir de las denuncias de los padres de Macarena.

Son las denuncias las que dieron el giro a una causa que –en primera instancia- se había tomado como un presunto suicidio. “La del padre, en la Comisaría Segunda, hace un relato de hechos en los cuales estarían vinculadas cuestiones ordinarias un homicidio o quizás un femicidio, pero no un suicidio –porque a ellos nunca les cerró la historia del suicidio- y, dentro del mismo relato, se plantea una situación de trata de personas, por la cual habría sido captada Macarena”, explicó Morales.

Los padres sumaron a esas denuncias nombres y apellidos que fueron llegando a ellos, con testimonios, cuando se hizo el velorio de Macarena. “Muchas fueron coincidentes sobre estas personas involucradas en la denuncia”, indicó Morales.

La otra denuncia, con casi el mismo contenido, pero una imputación más la hace la madre, en la División Drogas Peligrosas de Charata “porque en ese momento le llega a la madre un video, donde se observa a Macarena y otra persona, con drogas. Tienen un polvo blanco arriba de un celular”.

EL NUEVO ENTORNO DE MACARENA

Morales insistió en que los testimonios de los amigos, “a los cuales les creen, que eran amigos antiguos” de Macarena, “que sus padres conocían, sus amigos de siempre”, coincidían en que “ella había estado en un ámbito diferente al de los 17 años. Cuando cumplió 18 años, ella comenzó a frecuentar otro círculo, y a ostentar, incluso gastos superfluos, bienes que no le eran comunes. Ella no trabajaba”, describió Morales.

“Los testimonios hablan de una vida muy dura de la gente que rodeaba a Macarena: consumo de drogas, alcohol y fiestas clandestinas, y que también existieron situaciones de prostitución. Queremos que esto se investigue en forma urgente. Pero las personas involucradas en la denuncia, están en libertad. No hubo notificación del expediente desde la justicia ordinaria”, enfatizó el abogado.

EL TELÉFONO

El teléfono sigue siendo una pieza importante en la investigación, sobre el cual aún hay más dudas que certezas, para la familia de Macarena. “El papá tuvo contacto con ella, a través de mensajes de audio, de WhatsApp, hasta las 2.05 de la madrugada del sábado, donde se la escucha contestarle. Era una línea de abono, que pagaba el padre. A las 2 es el primer mensaje, a las 2.05 ya no responde, luego se envía otro a las 9 de la mañana, que ya no es recibido”, detalló Morales.

“Todo esto lo vemos en el teléfono del padre, porque desconocemos el paradero del teléfono de Macarena. A las 14, vuelven a escribir, y ya preocupados, a las 16 comienza a llamarla y atiende un hombre, que le manifiesta que es el dueño de la línea, y que tiene ese teléfono desde hace 15 días, a lo cual el padre le dice ‘no me mientas porque estuve hablando con mi hija hasta las dos de la mañana’, la otra persona lo insulta y le cuelga”, agregó.

Este detalle que, en principio hizo pensar a los padres que le robaron el teléfono a su hija, termina siendo una de las dudas sin respuestas -al menos para ellos- en la investigación.

LA ESCENA DEL HECHO

Morales y la familia de Macarena hicieron constar que hubo “errores en la investigación del hecho, principalmente en la escena”. Al no tener información de su hija, los padres contactan a los vecinos. Aquí aparecen otros testimonios que, una vez conocida la hora aproximada de la muerte, podrían convertirse en una pieza importante, para saber qué pasó. “Les dijeron que la habían visto muy temprano a la mañana, y habían sentido ruidos y que toda la mañana habían entrado y salido personas, hasta el mediodía. Los últimos en salir son tres personas”, explicó Morales

“La madre ya empieza a regresar desde Hermoso Campo a Charata, y llaman a la policía. El padre autoriza la rotura de una puerta, porque la policía le comunica que las puertas tienen llave desde adentro”, detalló el abogado, y agregó “la policía ingresó y no se cuidó la escena, desde un primer momento. No tuvieron la precaución de cuidar al máximo la escena”.

Marcelo Morales, abogado de la familia de Macarena Medina insiste que los errores en la escena del hecho podrían complicar el desarrollo de la causa.

Morales continúa su relato con otro momento clave de la causa: el hallazgo del cuerpo. La policía sostuvo que el cuerpo estaba colgando, pero el abogado de la familia Medina, dijo que consta en la investigación que “se encuentran con el cuerpo de Macarena, en el piso, con un caño corrugado enroscado en el cuello, que estaba saliendo desde una placa octogonal en la pared, y el cuerpo estaba de rodillas, con sus talones sobre las nalgas y ambas manos a los costados”.

De hecho, Morales señaló que esta escena se la describen al padre, por teléfono al notificarlo. “Él no creyó en ningún momento la hipótesis de que se ahorcó porque Macarena no estaba colgada. En este sentido, además se levantó el cuerpo del lugar”, remarcó.

LA OTRA PUERTA

Morales realizó, junto a uno de los policías que ingresó al lugar un recorrido. “Cuando le pedí a uno de los subcomisarios que me guie en la casa para ver qué recorrido hicieron. En el camino, él me manifiesta que Macarena tenía lesiones cicatrizadas en el brazo compatible con suicidio. A lo que le respondo cómo deduce él que estas lesiones tienen que ver con un intento de suicidio. También, me dice que la puerta de acceso tenía la llave de adentro, y la de atrás no tenía picaporte. Le digo si no vio la otra puerta- que está en el medio- y tiene un manijon ciego del lado de afuera, y cuando la tocamos la puerta, desde adentro se abrió. Por ahí pudo haber salido un presunto asesino”, indicó.

LA CONTINUIDAD DE LA CAUSA

Morales y la familia de Macarena insiste en que los errores en la investigación pueden perjudicar la causa. “No sé si fue por impericia pero no se investigó como debía hacerse. Se llevaron el cuerpo, sin esperar a la madre. El cuerpo fue llevado en una camioneta de la policía, y no un móvil tanatológico, y la identificación del cuerpo la hizo una vecina. Lo que reclama la familia es porque no la esperaron. La casa estaba abierta, y no se resguardo la escena”, insistió.

Respecto a la causa, Morales manifestó que esperan conocer todos los informes de los peritos y el médico forense en la escena, además del informe de la autopsia, a la cual se agregó un pedido de la familia, sobre situaciones que observaron antes de que hija fuera ingresa al cajón previo al velorio, y de lo cuales, afirmaron tienen fotos.

“Lo que quiere la familia es probar qué es lo que realmente sucedió, saber cómo y porqué Macarena murió, y que se investigue los últimos seis meses de vida de Macarena, y el ambiente que la rodeo”, resumió Morales.

En cuanto a la intervención de la justicia Federal. Morales explicó que, el Juzgado 2 de Sáenz Peña comenzó a actuar de oficio debido a la repercusión del caso en los medios, pero que la denuncia de la madre también había sido elevada al mismo fuero.

“Tras reunirnos con el procurador Jorge Canteros y el procurador adjunto Miguel Fonteina, nos dijeron que el fiscal Hugo Baigorrí estaría elevando la causa a la justicia Federal, por el contenido de la denuncia del padre”, confirmó.

Morales indicó además, que aún no se constituyeron en querellantes, algo que harán cuando el expediente esté en la justicia federal, acompañados por el abogado Jorge Boumpadre.

Fuente: Diario Norte