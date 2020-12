“Dame tu celular o te meto un fierrazo”, crónica de un robo frustrado en pleno centro posadeño

Una joven posadeña describió a través de un hilo en su cuenta de Twitter el terror que sintió al ser abordada por un delincuente que intentó robarle el teléfono celular mientras amenazaba con meterle “un fierrazo”. Sucedió ayer a las 18:30 en pleno centro, zona de calles Ayacucho y Belgrano de la ciudad.

La víctima se llama Cintia y de acuerdo a lo expuesto en la cronología de los hechos, contó con la lucidez necesaria como para correr y pedir auxilio a un abuelo que estaba metros más adelante y finalmente fue asistida por la nieta de éste, que en solidaridad hasta la acompañó a la parada del colectivo urbano.

Con su publicación busca alertar y a la vez exponer los peligros a los que se exponen diariamente las mujeres. “Por suerte pude llegar bien a mi casa”, dijo y aconsejó a las chicas que se cuiden “y no anden solas”.

En primera persona

En su cuenta personal Cintia empezó su relato contando que “venía caminando por Ayacucho a la altura de Santa Fe (frente a la Comercio 6), ocupando mi celular, mirando la ubicación de un lugar al que tenía que ir, a lo que un hombre de unos 30 años aproximadamente me para y me pregunta la hora, la que se la doy ya que tenía el celular en la mano y después de decirle la hora guardo el celular en el bolsillo delantero de mi short y sigo caminando”.

“Cruzo la calle (a la altura de Belgrano) y el mismo hombre se me pone enfrente y me pregunta ‘dónde queda Junín’ a lo que respondo que donde estábamos era Ayacucho y que tenía que bajar una más y estaba en Junín. Cuando termino de decirle eso agarra y me dice ‘dame tu celular o te meto un fierrazo’ y rápidamente pone la mano atrás de su espalda. Le empiezo a decir que ‘por favor no me robe’ y él me seguía diciendo que me iba a cagar a palos y que le dé el celular”, describió.

Sobre lo ocurrido después, la víctima narró que “mientas me decía todo eso puedo alcanzar a ver qué había un viejito sentado en la vereda y sin pensarlo corrí hacia él. Le expliqué la situación al abuelito mientras lloraba y temblaba del miedo, el hombre que me intentó robar y golpear seguía en la misma esquina (Belgrano) mirándome, estuvo unos minutos más parado ahí, observándome, pero por suerte después termino yéndose”.

“Me quedé con el abuelito un rato más, después salieron la señora que lo cuidaba y su nieta. Me consolaron hasta que me calmé. La nieta del abuelito (lastimosamente no puede llegar a preguntarle su nombre, pero si llegas a ver esto te agradezco muchísimo) amablemente me acompaño a donde tenía que ir y después esperó hasta que tomara el colectivo. Por suerte (el hombre) no me hizo nada, tampoco me robó y puede llegar bien a mi casa”, subrayó.

En cuanto al sujeto que la atacó, lo describió como “alto (1,75 por ahí), tenía pelo corto y oscuro, vestía unos jeans azules y una remera blanca o celeste (no me acuerdo muy bien), tenía un buzo azul con blanco y su cara estaba llena de moretones. Si llegan a verlo tengan mucho cuidado”.