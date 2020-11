Misiones: Denunció que su esposo la maltrató durante dos décadas y violó a sus hijas

Se lo acusa de abuso sexual agravado por el vínculo y se ordenó una restricción de acercamiento por el término de un año, por lo que no puede ni acercarse, concurrir a los lugares que frecuenta, ni comunicarse de ninguna forma con la denunciante.

Sin embargo, Mariela asegura que el acusado ya violó esa medida en dos oportunidades y teme por lo que pueda pasar. La violencia que sufrió al lado de José C. (41) son un muestrario más que suficiente de lo que es capaz de hacer para causar daño.

Golpes

“Yo no podía hablar, mirar al costado o saludar, porque cuando llegaba a casa ligaba. Con cable, con la mano, con cinto, con lo que tenía a mano. Íbamos a la iglesia y al salir yo iba rápido al auto para no saludar porque sabía que me iba a pegar en casa. Trataba de evitarlo, pero no lo lograba. Le pedí por favor que nos demos un tiempo, pero era peor”, amplió sobre los días al lado de su ex esposo.

La mujer logró contarle su padecimiento a algunas personas de la iglesia a la que concurría. Así, que en el año 2016 el pastor logró que recibiera tratamiento psicológico porque estaba a punto de suicidarse.

Las personas que asistían allí le compraban los medicamentos que en muchas oportunidades su pareja los hizo desaparecer. “Yo pasé tres años empastillada, solo en cama, y él abusaba de mí cuando estaba dopada y después se iba a dormir a otra cama. Sospecho que todas esas noches pudo haberle hecho algo a mis hijas”, describió con dolor.

“Mi madre – siguió- me llevó a San Vicente tres veces para poder recuperarme, porque no comía y ya no podía hacer nada. Sin embargo él siempre me fue a buscar. Cuando logré recomponerme tras tres años de terapia, él me miraba y me decía ‘a te vas a morir’. Siento que disfrutaba haciéndome daño, no puedo explicar todo lo que viví en estos 20 años y verlo suelto en la calle después de todo me hace sentir insegura. Él siempre me dijo que me vigila y yo tengo pánico”.

Estadísticas en el Juzgado de Iguazú

El miércoles 25 de noviembre fue el Día Internacional para la Prevención y Represión de la Violencia contra la Mujer.

Por tal motivo, desde el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, que interviene en el caso de Mariela, hicieron un balance de sus intervenciones en este flagelo en lo que va del año.

Según esos números, se iniciaron 153 investigaciones, de las cuales 55 fueron finalizadas y elevadas a juicio.

Respecto a los acusados, se concretaron 123 detenciones y se dictaron diez prisiones preventivas.

Fuente: El Territorio