“Acá en Formosa defender tus derechos o decir la verdad es ser opositor”, dijo Francisco Mallorquín

El Gobierno provincial se disculpó con la familia de Víctor Mallorquín, enfermo de cáncer que murió sin poder ingresar a Formosa pero meses después se le “autorizó” el ingreso. El pedido de disculpas vino del ministro de Gobierno, Jorge González.

Víctor Martín Mallorquín era un suboficial de la policía de Formosa que padecía cáncer de riñón. El 5 de mayo pasado había viajado desde Formosa hacia Resistencia, Chaco, con motivo de realizar un tratamiento oncológico que duraría 20 días. Luego de terminar las sesiones de radioterapia, el 12 de junio pidió la autorización correspondiente para regresar a su hogar y continuar atendiéndose en el Hospital de Alta Complejidad de la capital formoseña, dado que las fronteras provinciales ya estaban cerradas en el marco de las medidas para controlar la pandemia de coronavirus.

El viernes pasado, la viuda de Mallorquín, Itatí Decoud, recibió una inesperada comunicación que le causó indignación: cinco meses después de haber solicitado el permiso de ingreso, desde el Gobierno provincial se comunicaron con ella para decirle que habían autorizado que su marido regrese a la provincia.

Francisco, uno de los hermanos de Víctor Mallorquín, en comunicación con el Grupo de Medios TVO habló sobre el pedido de disculpa que realizó el ministro de Gobierno, Jorge Abel González el martes durante el parte oficial del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19.

“Estábamos escuchando y otra vez nos volvió a “tomar el pelo” en esa pedida de disculpa. Solo pidió disculpa después de cinco meses a la familia Mallorquín porque un periodista le preguntó sobre la situación al ministro Gonzáles, porque de otra manera no lo hubiera hecho”.

“También le preguntaron quién tenía que autorizar el ingreso, después de que había un audio que decía que solo él lo podía hacer. Pero afirma que no sabía lo que nos habían dicho, nosotros sentimos que nunca le importó la vida de mi hermano. Mienten cuando dicen que ellos trabajan por la salud y cuidar la vida de los formoseños”, añadió.

Asimismo sostuvo que “si a los integrantes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 le importaba como dicen y que sentían de cerca la perdida porque pertenecía a la Policía de Formosa, no nos hubieran enviado la solicitud cinco meses después y ahora salir a pedir perdón. Es muy doloroso para nosotros”.

Indicó que ante está situación están utilizando el caso para defenderse, “porque acá en Formosa, defender tus derechos o decir la verdad es ser opositor. Si en Formosa hay justicia no va a suceder esto. Saben que estuvieron mal con lo que hicieron, entonces se defienden del ataque diciendo que están utilizando el caso políticamente”.

Vale recordar que el viernes pasado, la viuda de Mallorquín, Itatí Decoud, recibió una inesperada comunicación que le causó indignación: cinco meses después de haber solicitado el permiso de ingreso, desde el gobierno de Gildo Insfrán se comunicaron con ella para decirle que habían autorizado que su marido regrese a la provincia.

“Hermosa sorpresa para mi hijo en su cumpleaños: por fin le dieron el ingreso a su papi!!!! A cuatro meses de su fallecimiento… Gracias!!!!”, escribió con ironía la mujer en su perfil de Facebook. En la publicación compartió además una captura de la conversación que mantuvo con la empleada del gobierno, una mujer llamada Florencia, quien le notificó a la viuda que a Mallorquín le asignaron como fecha de ingreso “el día 25 de noviembre de 2020” y para ello le pidió los datos personales del hombre.

Decoud le contó a la empleada que “él ya falleció este 3 de julio esperando este gran permiso”. “Pero gracias igual, su lugar queda vacante para otro varado”, agregó.

