Desamor, secuestro, violencia y denuncia de abuso en Resistencia

Una mujer de 27 años fue atacada salvajemente en el barrio Villa Don Andrés por quien denuncia serían su expareja, la actual novia de éste y amigas de dicha pareja. La víctima se habría dirigido hacia la Comisaría de la Mujer, donde no fue atendida. La denuncia finalmente la realizó en la Comisaría Séptima de la capital chaqueña.

De acuerdo a las mismas versiones de la víctima, quien grabó un video luego de emitir la denuncia en la Comisaría Séptima de la ciudad de Resistencia, la joven declara que fue agredida físicamente, tras ser secuestrada y con pruebas de posible abuso hacia ella por parte de su exnovio, la actual pareja de éste y otras personas más, a quienes en su denuncia, la víctima los identifica con nombre y apellido.

Lo más increíble de esta historia es que la joven fue grabada mientras era golpeada y agredida física y verbalmente. Sus mismos agresores difundieron las imágenes por toda la Internet, dando aún más validez al relato de la joven, quien en su denuncia pública asegura temer por su vida.

En el video donde ella relata lo vivido, asegura que fue introducida a un vehículo por cuatro personas y llevada a un lugar (una casa) donde fue golpeada, le cortaron el cabello e intentaron abusar de ella. Junto al testimonio y su rostro visiblemente agredido mostró la ropa que llevaba al momento de la agresión, dejando ver el grado de violencia al que fue sometida.

Un dato curioso que la mujer alega en su descargo es que la primera medida que toma luego de padecer la relatada agresión, fue dirigirse a la Comisaría de la Mujer, donde afirma: “No me dieron bola. Tengo prueba de que me agarraron entre las cuatro chicas y el. Son las cuatro de la mañana, yo me tengo que bañar…recién estoy viviendo y no me dieron bola en la Comisaría”, asegura la joven, quien agregó: “Mañana voy a ir de nuevo porque quiero que estoy quede asentado”.

Además aclaró que hacía ese video por cuestiones de seguridad, ya que “me dijeron que si yo hacía algo, me iban a matar”.

Por otra parte, NORTE pudo saber que desde la Fiscalía Penal de turno se dispuso la detención de las tres mujeres acusadas de ser las autoras del hecho.

En estos momentos la Policía del Chaco las estaría buscando para cumplir con la orden judicial.

Fuente: Diario Norte