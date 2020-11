Santo Tome: Importante Operativo Conjunto de Fuerzas Policiales, Interceptaron Camión con Gran Cantidad de Estupefacientes y Dinero Local

Por expresa indicacion del magistrado federal interviniente es que en conjunto con la división narcotráfico de la aduna, personal policial de la unidad regional quinta santo tome en horas del medio dia procedieron a interceptar dos camiones proveniente de misiones con destino a bs as. En ambos circulaban dos personas, dos de misiones y dos de bs as.

El día de ayer, la Unidad Regional Quinta de Santo Tome, en operativo conjunto con fuerzas federales, a través de la intervención del magistrado Federal Interviniente interceptaron dos camiones proveniente de Misiones con destino a Bs Así. En ambos rodados circulaban dos personas, dos de misioneras y dos de porteños.

Luego de individualizar a los ocupantes de los rodados y poner en conocimiento a la justicia se hacen presente personal de la PFA del destacamento Santo Tome y de la delegación Posadas a fin de colaborar con el procedimiento. Momentos mas tardes se presentan personal de la Policía de la Ciudad de Bs As. quienes llevaban adelante la investigación y en conjunto se llevo adelante el operativo y trasladar los vehículos hasta la aduana a fin de ser sometido al escáner y confirmar la carga que ronda entre los 5 y 7 mil kgr.

Tanto los vehículos y los acupantes fueron trasladados hasta la prov. De Bs As. Con custodia de la Policía de la provincia hasta los límites provinciales. Por lo cual en uno de los rodados secuestran importante cantidad de estupefacientes y en el otro rodado se se secuestro una gran suma de dinero en moneda local.