Niñas misioneras asesinadas en Paraguay: “Nada se hizo para investigar el crimen tan horrendo”

“La verdad es que hoy se cumplen dos meses de la ejecución y la tortura de mis niñitas”, afirmó Mirian Villalba, madre y tía de las pequeñas que encabezó una marcha en Posadas pidiendo justicia. Lilian Mariana y María Carmen, las misioneras de 11 años que fueron asesinadas por un grupo de elite del Ejército Paraguayo que combate al EPP, es un suceso terrorista tal lo define la familia Villalba, cumple hoy dos meses.

Mirian Villalba, madre y tía de las pequeñas encabezó hoy la marcha para pedir justicia en la plaza 9 de julio de Posadas y frente al consulado paraguayo donde se entregó un petitorio, siempre en la capital misionera.

La mujer reclama refugio y seguridad al Gobierno argentino por sentirse amenazadas por el Gobierno paraguayo y que además se responsabilice por el crimen de las pequeñas que fueron torturadas supuestamente por el nexo de la familia con integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo.

“La verdad es que hoy se cumplen dos meses de la ejecución y la tortura de mis niñitas… y bueno a dos meses absolutamente nada se hizo para investigar ese crimen tan horrendo. Lo que sí estaba buscando el Gobierno paraguayo por todos los medios es, justamente, ganarse la impunidad. La Fiscalía de Derechos Humanos abrió una carpeta en donde la familia no tiene acceso ni siquiera a una copia, no nos reconocen como calidad de víctimas, no sabemos qué hay en esa carpeta, no hay imputados, no hay procesados, no hay personas que estén privados de su libertad por ese hecho”, dijo Mirian a El Territorio y al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

La madre y tía de las nenas que fueron torturadas de manera atroz en todo el cuerpo, explicó que la impunidad actual “es en contrapartida de lo que pasó con esas mujeres que se fueron a manifestarse frente al panteón… rapídisimo les cayó el peso de la ley, rapídisimo fueron imputadas, procesadas, privadas de la libertas y otras con orden de captura…. en este caso nada no pasó”.

“Es Importante recordar que estas dos niñitas fueron tomadas vivas, que fueron torturadas y fueron ejecutadas, eso se puede ver con la simple foto que el Gobierno de Mario Abdo (presidente de Paraguay), exhibe como trofeo de guerra y se ven en las imagenes que no tienen uñas, que no tienen deditos, que no tienen dientes, tienen cortes en los cuellos… y posterior a que peleamos bastante como familia hemos consegido que se sumen los cuerpos y se nos entregue a la familia”.

“Revisando los familiares que estaban ahí encuentran muchísimos cortes en los cuerpos. Las niñas tienen cortes en los glúteos, en la cara, en el pecho, tienen quemaduras… osea tan crueles fueron con dos niñitas de once años… eso es lo que está queriendo lograr el Gobierno de Paraguay, la impunidad, por esos obstaculiza, dilata, no nos dá participación”, detalló Mirian sobre el horror que sufrieron Lilian Mariana y María Carmen.

“Hemos solicitado también el ingreso del equipo Antropológico Argentino para que se haga una autopsia, cosas que ellos no quieren porque se va a saber la verdad de todo lo que le hicieron a esas dos niñitas”, reveló la madre y tía que con entereza lleva adelante la lucha contra el gobierno de Paraguay.

Fuente: El Territorio