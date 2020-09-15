Puerto Vilelas: Prefectura Secuestró Carpincho, Cinco Surubi y un Carpincho Bebe Transportados en una Motocicleta

EL HECHO SE DIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO VILELAS DONDE PERSONAL DE PREFECTURA BARRANQUERAS EN TAREAS DE PREVENCION PROCEDEN A CONTROLAR A UNA MOTOCICLETA QUE TRANSPORTABA 05 ESPECIES DE “SURUBI” CON UN PESAJE TOTAL DE 49 KG, ADEMAS 01 ESPECIE DE CARPINCHO FAENADO CON UN PESAJE TOTAL DE 25 KG Y UN BEBE DE CARPINCHO VIVO.
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, LA FUERZA COMANDADA POR EL PREFECTO NACIONAL NAVAL PREFECTO GENERAL MARIO FARINON LOGRO RESCATAR UN BEBE DE CARPINCHO Y SECUESTRO 05 SURUBIES.
POR EL HECHO SE PROCEDIÓ AL DECOMISO DE LA TOTALIDAD DE LOS EJEMPLARES ICTÍCOLAS, POR INFRINGIR LA LEY N° 1428-R (LEY DE PESCA) Y LEY Nº 5629 (LEY DE CAZA), QUEDANDO TODO LO INCAUTADO A DISPOSICIÓN DEL BOA (BRIGADA OPERATIVA AMBIENTAL – FAUNA CHACO), EN LO QUE RESPECTA A LA CRÍA DE CAPIBARA, LA MISMA SERÁ ALOJADA EN EL “REFUGIO SALVAJE” DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE DE ESTA PROVINCIA PARA SU POSTERIOR VUELTA AL HÁBITAT.