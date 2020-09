Una mujer de Berazategui fue detenida por asesinar a sus hijos mientras dormían: la macabra carta en la que confesó el crimen

Las víctimas tenían 6 y 2 años. Sus cadáveres fueron descubiertos por su abuela en la casa familiar del barrio Kennedy. Celeste V., la acusada, sufriría un grave cuadro psiquiátrico. La mujer, de unos 50 años, se despertó temprano esta mañana y fue a la pieza de sus nietos de 6 y 2 años a despertarlos. Hacía tiempo que en la casa de la calle 127 en el Barrio Kennedy de Berazategui vivía junto a su hija Celeste V., de 23 años, madre de los dos chicos. La señora ingresó a la pequeña habitación y se encontró de frente con el horror: los dos menores de edad estaban muertos en sus respectivas camas, ambos con signos de asfixia.

La abuela, en estado de shock, llamó al 911 y cuando los efectivos llegaron detuvieron a Villalba, su hija, que, según fuentes del caso, cuenta con antecedentes psiquiátricos graves. La mujer estaba durmiendo en otra habitación. La principal hipótesis es que asfixió con una almohada a sus propios hijos mientras dormían.

“Cuando los efectivos llegaron a la casa se encontraron con la abuela que había llamado al 911 y a la presunta asesina. Se la detuvo inmediatamente porque habría confesado en declaración extraoficial ante la policía. Además entregó una carta manuscrita donde confesaba el crimen y hacía alusión a una presunta violencia de género sufrida por su ex pareja de nombre Walter”, indicó a Infobae una fuente de la investigación.

La casa donde ocurrió el crimen

La carta de puño y letra que recogió la fiscal Gabriela Matteos de la UFI N° 4 de Berazategui, escrita por la presunta asesina, decía: “Yo quería estar con mis hijos para siempre pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones ni violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter. Mis hijos me dieron un amor inexplicable y yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy”. En otra parte del escrito se define a ella misma como “una basura y débil que no puedo soportar mucho tiempo las burlas de la gente y no quería que mis hijos sufran lo mismo y peor”.

“Perdónenme yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz. Pero en esta vida en la tierra. Yo no puede reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos. Los amo profundamente con todo mi corazón, perdoname por no estar con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios, te amo”, completo la carta.

Efectivos de la Comisaría 4° de Berazategui y Policía Científica aún trabajan en el lugar. La fiscal Matteos intenta dar con el paradero de “Walter” e investigará si existió violencia de género anterior a los homicidios.

Si bien el examen preliminar de los cuerpos, efectuado por el médico de policía en el lugar, arrojó que la muerte se habría producido por asfixia (probablemente con la almohada), no se descarta que también hayan sido envenenados. Eso surgirá de los exámenes de laboratorio complementarios a las autopsias que se van a realizar en próximas horas.

Fuente: Infobae