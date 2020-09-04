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Corrientes
04/09/2020
Titulos

Detienen a Conductor, con 100 Brezas de Cigarrillos Ilegales en la Isla del Cerrito

Se Necesita Dadores de Sangre, para una Cabo del Servicio Penitenciario

Hombre Fue Detenido por Violencia de Genero y Amenazas de Muerte

Saladas: Atrapan a Delincuentes con un Secarropa Robado

Santo Tome: Rapido Accionar Policial, Evitan que se Realice Fiesta de Cumpleaños con 30 Invitados…

Barrio Quilmes: Recuperan Bombas de Agua, Robada de una Escuela

Misiones: Gobierno y Policías lograron un acuerdo para una mejora salarial

Saladas: Controles Vehiculares y de Personas a Cargo de Cadetes de la Policia

Isla del Cerrito: Secuestran 100 Brezas de Cigarrillos Ilegales

Procedimientos del GRIM 2, Varios Demorados en Prevención de Ilicitos

DIARIO POLICIAL
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Nacionales

Detienen a Conductor, con 100 Brezas de Cigarrillos Ilegales en la Isla del Cerrito

por Diario Policial0

CHACO: DETIENEN VEHÍCULO CON CONTRABANDO. SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, LA FUERZA COMANDADA POR EL PREFECTO NACIONAL NAVAL PREFECTO GENERAL MARIO FARINON SECUESTRÓ CIGARRILLOS.

EL HECHO SE DIO EN ISLA DEL CERRITO DONDE PERSONAL DE PREFECTURA EN TAREAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE FRONTERAS LOGRA VISUALISAR UN VEHÍCULO QUE SE DIRIGÍA HACIA LA CAPITAL CHAQUEÑA PROVENIENTE DE LA ISLA DEL CERRITO. AL NOTAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE PREFECTURA EL CHOFER DEL VEHÍCULO DENOTA NERVIOSIMO POR LO QUE SE CONSTATA EL INTERIOR DEL VEHÍCULO DETECTANDO QUE EL MISMO TRANSPORTABA 08 CAJAS DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO SIN EL CORRESPONDIENTE AVAL ADUANERO, INTERVINO EL JUZGADO FEDERAL N1 DE RESISTENCIA QUIEN ORDENÓ EL SECUESTRO DE LAS  CASI 1000 BREZAS DE CIGARRILLOS, SECUESTRÓ DEL VEHÍCULOS Y CELULARES. EN LO QUE LLEVA EL PRESENTE AÑO PREFECTURA ES LA FUERZA QUE MÁS GOLPEA AL CONTRABANDO.

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