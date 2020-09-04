Detienen a Conductor, con 100 Brezas de Cigarrillos Ilegales en la Isla del Cerrito

CHACO: DETIENEN VEHÍCULO CON CONTRABANDO. SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, LA FUERZA COMANDADA POR EL PREFECTO NACIONAL NAVAL PREFECTO GENERAL MARIO FARINON SECUESTRÓ CIGARRILLOS.
EL HECHO SE DIO EN ISLA DEL CERRITO DONDE PERSONAL DE PREFECTURA EN TAREAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE FRONTERAS LOGRA VISUALISAR UN VEHÍCULO QUE SE DIRIGÍA HACIA LA CAPITAL CHAQUEÑA PROVENIENTE DE LA ISLA DEL CERRITO. AL NOTAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE PREFECTURA EL CHOFER DEL VEHÍCULO DENOTA NERVIOSIMO POR LO QUE SE CONSTATA EL INTERIOR DEL VEHÍCULO DETECTANDO QUE EL MISMO TRANSPORTABA 08 CAJAS DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO SIN EL CORRESPONDIENTE AVAL ADUANERO, INTERVINO EL JUZGADO FEDERAL N1 DE RESISTENCIA QUIEN ORDENÓ EL SECUESTRO DE LAS CASI 1000 BREZAS DE CIGARRILLOS, SECUESTRÓ DEL VEHÍCULOS Y CELULARES. EN LO QUE LLEVA EL PRESENTE AÑO PREFECTURA ES LA FUERZA QUE MÁS GOLPEA AL CONTRABANDO.