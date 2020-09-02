Isla del Cerrito: Secuestran 100 Brezas de Cigarrillos Ilegales

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, LA FUERZA COMANDADA POR EL PREFECTO NACIONAL NAVAL PREFECTO GENERAL MARIO FARINON SECUESTRÓ CIGARRILLOS.
EL HECHO SE DIO EN ISLA DEL CERRITO DONDE PERSONAL DE PREFECTURA EN TAREAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE FRONTERAS LOGRA VISUALIZAR UNA EMBARCACIÓN QUE SE DIRIGÍA HACIA COSTAS CHAQUEÑAS PROVENIENTE DEL PARAGUAY TRANSPORTANDO 20 CAJAS DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO SIN EL CORRESPONDIENTE AVAL ADUANERO.
INTERVINO EL JUZGADO FEDERAL N1 DE RESISTENCIA QUIEN ORDENÓ EL SECUESTRO DE LAS 1000 BREZAS DE CIGARRILLOS, SECUESTRÓ DE LA EMBARCACIÓN. EN LO QUE LLEVA EL PRESENTE AÑO PREFECTURA ES LA FUERZA QUE MÁS GOLPEA AL CONTRABANDO.