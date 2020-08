Consejos sobre Prevención de Incendios Forestales

En nuestro país la mayor parte de los incendios forestales o de terrenos baldíos, ocurren por descuido y malas prácticas ambientales, por lo que la prevención se fundamenta en evitar dichas prácticas y en la vigilancia permanente de las zonas de riesgo. Por lo que la Policía de Corrientes da esta serie de consejos a fin de evitar incendios no controlados de gran magnitud. En esta época seca, es necesario que usted siga estos consejos de suma importancia:

· Mantenga limpios y libres de maleza los lotes y predios aledaños a las casas habitadas. · Evite que los niños jueguen con fósforos, encendedores o materiales combustibles, tanto dentro como fuera de la casa. · Evite hacer quemas de basura, hojas secas, troncos, árboles, plásticos, cubiertas y cualquier otro material; en las inmediaciones de lotes baldíos o patios de su casa.

· No arroje objetos combustibles, vidrio, lata, plástico o basura en los lotes baldíos, a la orilla de las calles, potreros u otras áreas propensas a incendiarse. · Mantenga controladas y libres de maleza, vegetación o materiales combustibles en los terrenos linderos de las propiedades propensas o expuestas al riesgo por quemas no controladas. · No tire colillas de cigarro, u otros objetos encendidos en sitios baldíos o a la orilla del camino al momento de circular. · Si sale a acampar: no deje basura y materiales combustibles en el campo, evite las fogatas o bien elimine toda superficie combustible del sitio donde realiza la fogata, no deje fogatas encendidas, al acostarse o retirarse del campamento cerciórese que el fuego se apagó por completo·

Reduzca su impacto sobre el medioambiente. · Si cerca de su vivienda se ha presentado un incendio de gran magnitud busque un lugar seguro para refugiarse, no se exponga al humo o las llamas. ·

Si observa que ha ocurrido un incendio en una finca, lote baldío o parque o zona de reservas, notifique de forma inmediata al número de emergencias Policial 911 o 101 en el interior provincial o a los bomberos voluntarios locales.