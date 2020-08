Santa Fe: lo acusaron de robar una mochila, fue linchado por los vecinos y murió cuando llegó a la comisaría

Ocurrió en la ciudad de San Lorenzo. El joven de 21 años, que fue ferozmente agredido cuando intentó refugiarse en una casa, se descompensó cuando iba a ser detenido y falleció. Un joven de 21 años acusado de haber cometido un robo en la ciudad de San Lorenzo, a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, fue ferozmente agredido por un grupo de vecinos y murió en la comisaría cuando estaba a punto de ser detenido.

El trágico episodio se produjo este miércoles por la tarde cuando, cerca de las 14 horas, un grupo de personas reportó a la policía un arrebato callejero en la localidad de Puerto San Martín. Los vecinos aseguraron que un ladrón le había robado una mochila con elementos personales y una billetera con documentación a un joven que comenzó a perseguirlo y logró alcanzarlo cuando intentaba refugiarse en una casa donde vive una mujer con sus dos hijos, que pidió ayuda a dos familiares.

Cuando un patrullero se dirigió hasta la calle Islas Malvinas al 4300, ya un grupo de vecinos había retenido al ladrón y lo golpeaba. Los efectivos subieron al patrullero al joven, identificado como Cristian Nahuel Álvarez, de 21 años, y lo trasladaron a la comisaría 7ª de San Lorenzo.

Más tarde, el fiscal Carlos Ortigoza de la Fiscalía de San Lorenzo, a cargo del caso, indicó que se le iniciaría una causa a Álvarez por tentativa de hurto, con fichas y fotos correspondientes y luego sería trasladado a la comisaría 5ª por razones de jurisdicción, según informó el diario La Capital de Rosario.

Sin embargo, pasadas las 16.30, cuando los efectivos se disponían a realizar las fotografías, el joven, que presentaba varios traumatismos en el rostro y el cuerpo, se descompensó y murió. Unos minutos más tarde, el médico policial constató el fallecimiento.

El fiscal Ortigoza solicitó entonces la detención de dos personas, un adulto y un menor de edad, familiares de la mujer que vivía en la casa donde el ladrón intentó refugiarse, quienes fueron identificados como los sujetos que redujeron al joven. Lo dos quedaron a disposición de la Justicia y su situación procesal se resolverá en las próximas horas.

Por otra parte, el fiscal solicitó que se lleve a cabo la autopsia correspondiente al cuerpo del joven bajo el protocolo de Minnesota, al haberse producido la muerte mientras el joven se hallaba en custodia policial.

A principios de la semana pasada, otro linchamiento tuvo lugar en el partido de Berazategui, al sur de la provincia de Buenos Aires. Allí, un grupo de vecinos atrapó a un ladrón que intentó asaltar un comercio de barrio con un arma de utilería y lo golpeó brutalmente en plena calle hasta que fue detenido por la Policía Bonaerense.

La secuencia, que fue registrada por un celular, se viralizó rápidamente. “En nombre de Jesús, por favor. Tengo una hija”, se escucha que grita el ladrón en el video, identificado como Brian Ezequiel Bravo, con la cara ensangrentada por la paliza. “Te hubieras acordado antes”, le responde una de las mujeres que participa de la agresión.

“Cuando vi las imágenes entré a pensar. ¿Y si él hubiese tirado? Hoy no sé qué decirte. No quiero laburar”, contó luego Silvia Liliana Sánchez, la comerciante asaltada, a Infobae. “Tengo miedo. Pero no me queda otra. No le deseo a nadie que le apunten a tu hijo. ¿Qué le podes decir a un tipo que le apunta a tu hijo y le gatilla? No tengo palabras”.

Fuente: Infobae