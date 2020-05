Misiones: Dictaron prisión preventiva para los cinco acusados de violar a una menor

“Se reían y la filmaban”

Al día siguiente de conocerse la grave denuncia en Candelaria, la madre de la víctima habló con El Territorio y dijo: “Aún no salgo del asombro. No existe razón por la cual un hombre abuse, viole o dañe a una mujer de la manera que sea. Esto es increíble. Soy docente y en las escuelas se ven muchos casos de abusos, pero jamás creí que me pasaría a mí. Mi hija está destrozada”. Al tiempo que agregó que “mi hija me cuenta lo ocurrido y llora, dice que todo el tiempo ve la cara de uno de ellos que tenía los ojos saltados. Se reían y la filmaban. Ella está dolorida, está lastimada y más a aún que les conoce a todos. Lo que a ella le pasó fue terrible, encima ese lugar es un gran asco”. Por otra parte, en esa ocasión también detalló que los abusadores le tiraban cerveza a la víctima y exclamó que la utilizaron a la joven como “un juguete” para luego dejarla tirada. Incluso, contó que dos de los implicados se animaron a pedir que no los denuncien, pero ella expresó “pero cómo no voy a denunciar si arruinaron la vida de mi hija”.

Fuente: El Territorio