Santo Tome: Agente Denunció por Abuso Sexual Simple a un Oficial. “Me Tiro a la Cama y Manifestó Sentir Cosas por Mi”

Santo Tome: Personal Femenino de la comisaria Segunda, denuncio a un oficial por abuso sexual simple. El hecho se habría registrado en uno de los puestos fijos el día 14 de mayo. La denunciante manifiesta a diariopolicial.com que cerca de las 19 hs, se hizo presente uniformado pero en un vehículo particular el Oficial Auxiliar P. A. -El mismo ingresa a dicho domicilio ya que no cuenta con dispositivo de seguridad, este ingresa diciendo que estaba controlando los puestos. Luego me agarra y tira en una cama que teníamos en dicho lugar, manifestando que sentía cosas por mi y que deseaba tener relaciones sexuales intentando besarme y manoseando las partes.

Yo solo intentaba sacármelo de encima pidiendo q me suelte pero este no cedía con su actitud hasta q en medio del forcejeo golpean la mano unas criaturas y este me suelta y sale en su auto.

Luego de ello comienza a llamarme diciendo que no hablara que el estaba loco y que yo pidiera lo que fuera que el me daría con tal de mantenerme callada. Yo en ese momento solicite la presencia del móvil policial y bajo el oficial de servicio y el cabo de 4to.

Y después de verme llorando y nerviosa solicitaron al jefe de la comisaria 2da que baje al lugar.

Al día siguiente en horas tempranas radique la denuncia en la fiscalia de la localidad de Santo Tome ya que la única solución que me querían dar era ponerme en el puesto del hospital o bien mandarme a los puestos con un personal masculino para que me cuiden.

En estos momentos y luego de realizar la denuncia me trasladaron a la sección alcaidia para resguardo.