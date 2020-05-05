Operativo GN, 29 Yacare Overo y Secuestran Armas de Fuego en el Interior Provincial

EL ESCUADRON NUCLEO 48 “CORRIENTES” DE GENDARMERÍA NACIONAL, RESCATA A 29 CRIAS DE YACARÉ OVERO. EN LAS ÚLTIMAS HORAS INTEGRANTES DEL ESCUADRÓN NÚCLEO 48 “CORRIENTES” QUE REALIZABAN CONTROLES HACIENDO CUMPLIR LA APLICACIÓN DEL DNU 297/20 Y SUS SUCESIVAS PRÓRROGAS ORDENADO POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL OBSERVAN EL TRASPASO SOBRE LA CINTA ASFÁLTICA DE VARIAS CRÍAS DE YACARÉ OVERO (CAIMÁN LATIROSTRIS), POR LO QUE ANTE ESTE HALLAZGO Y PARA QUE LOS MISMOS NO SEAN EMBESTIDOS POR LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RUTA NACIONAL, SE PROCEDE AL RESGUARDO DE LOS REPTILES.
ANTE TAL SITUACIÓN SE TOMÓ CONTACTO TELEFÓNICO CON AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y RESERVAS DE LA PROVINCIA, QUEDANDO POSTERIORMENTE A DISPOSICIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN; QUIENES MANIFESTARON QUE PROCEDERÁN A LA LIBERACIÓN EN UN SECTOR APROPIADO Y CUANDO BIÓLOGOS DE LA INSTITUCIÓN LO INDIQUEN PARA QUE NO AFECTE LA INTEGRIDAD DE DICHA ESPECIE.-
LA JEFATURA DE AGRUPACION III “CORRIENTES” COMUNICA A LA SOCIEDAD CORRENTINA QUE ESTAS ESPECIES ESTÁN PROTEGIDAS COMO FAUNA SILVESTRE PROHIBIENDO SU TRÁFICO. ADEMÁS QUE NUESTRO PAÍS ES ESTADO MIEMBRO DE CITES (CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES) MEDIANTE LEY 22.344.
APLICACIÓN A LA LEY 20.429 (ARMAS Y EXPLOSIVOS):
INTEGRANTES DEL ESCUADRÓN 47 “ITUZAINGO” A LOS FINES DE HACER CUMPLIR EL DECRETO PRESIDENCIAL 297/20, EN LO QUE SE REFIERE AL AISLAMIENTO PREVENTIVO SOCIAL Y OBLIGATORIO; INSTALARON DIFERENTES CONTROLES DE RUTAS SOBRE LOS CORREDORES NACIONALES Y RUTAS PROVINCIALES Y EN APLICACIÓN A LA LEY 20.429 (ARMAS Y EXPLOSIVOS), EN EL TRANSCURSO DEL FIN DE SEMANA REALIZARON DOS (2) PROCEDIMIENTOS, RESULTANDO EN EL SECUESTRO DE DIFERENTES ARMAS DE FUEGO, CON LA APERTURA DE CAUSAS PROCESALES PARA LOS INFRACTORES ,YA QUE NO POSEÍAN NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN PARA AVALAR LA TENENCIA DE LOS ELEMENTOS INCAUTADOS.
EN AMBAS ACTUACIONES, LOS CENTINELAS PROCEDIERON AL CONTROL FÍSICO DE LOS AUTOMOTORES, Y EN EL PRIMER CASO SE CONSTATÓ EN EL INTERIOR DE UN
BOLSO DE MANO QUE TRANSPORTABA SOBRE EL ASIENTO TRASERO DEL VEHÍCULO UN (1) REVOLVER CALIBRE .32, CON SEIS (6) PROYECTILES. Y EN EL SEGUNDO CASO SE OBSERVÓ SOBRE EL ASIENTO TRASERO DOS (2) ESCOPETAS DE DIFERENTES CALIBRES, CON PROYECTILES EN RECAMARA.
POR ENCONTRARSE EN INFRACCIÓN A LA LEY 20.429, SE PROCEDIÓ A TOMAR CONTACTO CON LAS UNIDADES JUDICIALES JURISDICCIONALES, QUIENES ORIENTARON LA APREHENSIÓN DE LOS CIUDADANOS Y EL SECUESTRO DE LOS MEDIOS DE PRUEBAS, LOS QUE SEGUIDAMENTE FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA COMISARIA JURISDICCIONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.