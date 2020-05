Sunchales: Entre 30 golpearon a 8 Policías, robaron un arma y dañaron móviles

Todo ocurrió en la madrugada de este sábado cuando Policías del GOT fueron emboscados por dos personas quienes fingieron que habían sido víctimas de un robo. Al bajarse del vehiculo fueron atacados brutalmente

FOTOS (1)

Siendo las 2.30 horas aproximadamente un móvil del GOT, que se encontraba realizando patrullajes en prevención de ilícitos y contravenciones por calle Rotania de la ciudad de Sunchales al llegar a calle Brasil, se le apersonan tres masculinos quienes manifestaron que les quisieron robar, descienden de la unidad, en ese momento reciben un piedrazo que impacta en el móvil policial, y se les aparecen otros 30 masculinos desde la oscuridad, con piedras palos, y los comenzaron a agredir. Solicitan colaboración, se hace presente personal de la Comisaria 3ra y otra unidad del GOT. Como resultado hay ocho policías lesionados cuatro del GOT y cuatro de la Comisaría 3, uno con fractura de extremidad superior y otro en pómulo, le sustrajeron una escopeta provista y efectos personales del personal actuante, como así daños en tres móviles policiales.Ante tal agresión el personal policial pudo replegar las unidades. Las actuaciones fueron elevadas a P.D.I. a los fines de su investigación.