Circulaba en Actitud Sospechosa, en una Motocicleta Robada

En la madrugada de la fecha personal dependiente del Grim V procedió a la demora por calle santa catalina y maracaibo barrio progreso, jurisdicción de comisaria seccional séptima, del ciudadano quien dijo ser y llamarse J.N.M de 18 años de edad el cual.circulaba de manera sospechosa en una motocicleta appia citi plus, 110 cc., color rojo; el cual no acreditada propiedad por no poseer ningún tipo de documentación por lo que lo trasladaron hasta esta comisaria.

En principio el rodado en cuestión no presentaba pedido de secuestro. Pero no contento con eso se realizaron múltiples averiguaciones encabezadas por el crio. Juan carlos medina en conjunto con el Oficial subayudante Mario Luis Romero y personal dependiente, logrando establecer la titular y propietaria de la moto se domiciliaba en juridiccion de la comisaria 21 lugar donde había radicado una denuncia penal por la sustracción de su motocicleta.

Felicitaciones al personal del Grim V y Comisaria 7ma por haber logrado el total esclarecimiento del hecho!!!