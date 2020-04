Villa Angela: Familiares y Vecinos Intentaron Linchar a una Persona Acusada de Abuso de una Menor de 4 Años

La señora C. A. S. (41) -domiciliada en Entre Rios y Vicente Alvarez – dio cuenta que ayer a horas 09.45 salió de su domicilio quedando en el mismo su hija menor de 4 años de edad al cuidado de su tío C. A. domiciliado en el Lote 20 quien se hallaba de visita. Pasados unos minutos regresa y al ingresar al dormitorio, observa a la pequeña acostada con los pantalones bajos con sus partes íntimas expuestas y A. en uno de los extremos de la cama filmandola con su celular por lo reacciona empujandolo y este huye de la escena del hecho.

La mujer radica una denuncia penal ante la Division Violencia Familiar y Genero por lo que la Division Investigaciones Complejas Interior Villa Angela se aboca al hecho y en principio establecio que el sindicado autor posee CONDENA EN SUSPENSO (3 AÑOS) por un delito similar contra la integridad sexual.

Ayer, por disposición del Fiscal actuante, se diagramo un operativo de búsqueda a los fines de proceder a su detencion con resultado negativo al no hallarlo en su domicilio ni lugares donde frecuenta. No obstante el hijo del buscado- F. H. A. (24)- interiorizado de los motivos de la presencia policial, hizo entrega de dispositivos de almacenamiento electrónico pertenecientes a su progenitor: un pendrive marca Kingston de 32 gb y una memoria externa de 320 gb. marca Samsung legalizándose el secuestro bajo acta respectiva.

En la fecha, a horas tempranas de la mañana, se toma conocimiento que el sujeto buscado se hallaría guarecido en zona boscosa cercana a ladrillerías ubicadas en el Lote 20 Quinta 651; ante ello se diagrama un operativo con personal de la Division Investigaciones contando con la colaboración de la Division 911 y Sección C.O.M. Arribados a la Colonia Aborigen , la comision policial es informada que A. había sido visualizado por familiares en un monte cercano siendo perseguido por estos. En forma inmediata, se implementa la búsqueda logrando observar en Calle Kiener- entre Santa Fe y Catamarca -a varias personas ( familiares y vecinos de la víctima) sometiendo a golpes a un hombre el cual yacía en el suelo interviniendo a los fines de evitar un mal mayor; una vez logrado el proposito se procedió a la detencion del ciudadano A. C. A. (47) domiciliado en el Lote 20 Quinta 651 de la ciudad y en su poder se hallo un teléfono celular marca Motorola E5 Plus color negro con la pantalla rajada el cual ( conforme los presentes) fue dañado intencionalmente por el acusado antes de ser interceptado por los familiares. Se procede al formal secuestro de este dispositivo y demás pertenencias de A. Conforme lo dispuesto por el fiscal de turno se lo notifico de su aprehension siendo examinado por el médico forense, luego trasladado al Hospital para curaciones.

Fuente: Fm Laser 103.3