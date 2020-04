Agradecimiento al Delegado del B° Universitario por Fumigación y Desinfección del Predio Ex Regimiento Santa Catalina

Nuevamente todo nuestro agradecimiento al Sr. Navarro Fredy Delegado Municipal del Barrio Universitario, quien luego de las gestiones por parte de la conducción de la Comisaria Novena facilito la fumigación y desinfección del predio del Ex Regimiento de Santa Catalina mas precisamente el galpón donde se encuentra alojados los camaradas penitenciarios y aprovechando la oportunidad también la labor se realizo en la Sede del Centro de Entrenamiento Policial, la Escuela de Suboficiales y del Laboratorio Químico. Gran gesto y compromiso con la sociedad del Sr. Delegado ya que a pesar que el Ex Regimiento no esta dentro de la zona que abarca su jurisdicción lo mismo accedió desinteresadamente.