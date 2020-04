Detienen a Dos Personas, uno Por Amenazas y otro por Robo Calificado

Esta madrugada, Personal Policial del #GRIM_DOS realizo un intenso recorrido de prevención en los distintos barrios que comprenden su jurisdicción, dando como resultado la demora de varias personas por no estar cumpliendo la emergencia sanitaria. Además, dos de ellos, en distintos procedimientos fueron demorados los ciudadanos Leonardo L. y Alberto S. alias “Beto” quienes registraban causas pendientes con la justicia, el 1ero en el JUZGADO CORRECCIONAL, NRO. 1 SOLICITABA SU LOCALIZACIÓN Y APREHENSIÓN en una causa POR SUP/ DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL Y AMENAZAS y la 2da persona el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nro 3 SOLICITABA SU LOCALIZACIÓN Y PARADERO, en una causa POR SUP/ ROBO CALIFICADO.

Todos ellos junto a los elementos secuestrados fueron trasladados a las distintas comisarías en donde se continuará con los trámites correspondientes.