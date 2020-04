Caa Cati: Camión Abastecedor Paso Controles y Llevaban Mas Personas entre Mercaderías

Sortearon controles y les cayó la Policía. Un camión abastecedor pasó por el control de la Rotonda y no declararon que llevaban más personas entre las mercaderías y así no ser registrados. Pasó hace instantes. Ya en un comercio local intervino la Policía y personal Municipal. Tanto el vehículo como todos sus ocupantes son trasladados a la Comisaría de Caá Catí.

Recordemos que existen medidas de estrictos. Controles para este tipo de transportes y no se permite que trasladen muchas personas.



Una vez al tanto de que evadieron el control, la Policía de Caá Catí y personal de Tránsito junto al Secretario de Asuntos Municipales, Dr Guillermo Chas, Se hicieron presentes en el lugar y obligaron al abastecedor y compañía a trasladarse al centro policial donde realizan las tareas de rigor.

Fuente: Redes Sociales