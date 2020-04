Coronavirus en Argentina: una mujer que violó la cuarentena mordió y les arrojó gas pimienta a tres policías

Ocurrió en Villa Ballester. “No es estado de sitio, no me podés tocar, un decreto no está por encima de la Constitución”, se excusó. Una mujer que estaba violando la cuarentena y circulaba por la calle sin barbijos ni protección facial, mordió, rasguñó y atacó con gas pimienta a tres oficiales de la Policía bonaerense que trataron de identificarla por la infracción. Ella justificó su presencia en la vía pública amparándose en la Constitución Nacional.