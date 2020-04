Mujer Agradece Accionar Policial, que Resguardaron a un Perro Caniche en la Comisaría

PERSONAL POLICIAL RECUPERAN UN CAN.

En horas de las noche personal de la comisaría novena en momentos en se encontraba de recorrida en el ámbito de la jurisdicción observan un can del sexo hembra de raza caniche, que corría al lado del móvil policíal, tal situación llama la atención de los uniformados, por ello se procede a trasladar a la comisaría Novena para su resguardo.

Y averiguaciones realizadas se pudo dar con la dueña agradeció la preocupación de los unidormados por su can, quien quiso gratificar al personal policial, pero este suboficial destacado en su función, que no hay nada más gratificante que cumplir con el labor diario, no obstante está mujer llama a la comisaría una vez más agradeciendo porque su hijo recuperó un miembro de la familia.