La madrastra del niño muerto se quebró y aseguró que el propio padre lo asesinó: “Me dijo que si hablo me va a matar a mí”

El estremecedor caso del niño de 10 años que murió en Miraflores luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza mientras estaba al cuidado de su padre y madrastra, quienes quisieron encubrir la situación haciéndolo pasar como un suicidio, suma un nuevo capítulo con la confesión de la mujer.

El hecho ocurrió el lunes pero fue ayer cuando se conocieron los detalles. Tras los resultados de la autopsia que convirtieron al fallecimiento del pequeño en una muerte dudosa, quedaron detenidos el padre y la madrastra de la víctima.

En horas de la mañana de ayer, fue la madrastra del niño la que se quebró en su celda. La agente que estaba cumpliendo funciones de “llavero” escuchó llantos de la mujer y se acercó para verificar. Fue en ese momento que la madrastra del pequeño, que en un principio también mintió en su declaración para aportar a la coartada, aseguró que “no aguanto más, yo quiero declarar, L. -inicial del apellido del padre del niño- mató a al nene, pero me dijo que si hablo me va matar a mí y a mis dos nenas cuando salga”.

La situación fue informada inmediatamente a la fiscal interviniente quien dispuso que sea trasladada inmediatamente para declarar.

EL HECHO

El lunes el padre del pequeño y su pareja -madrastra de la víctima- dieron aviso a la policía de que el niño de 10 años se habría suicidado en cercanías a su hogar.

Incluso la mujer dio detalles y dijo que estaban juntos limpiando un espacio de su terreno cuando el niño dijo que se iba a hacer sus necesidades a una zona boscosa. Supuestamente, luego de media hora de no regresar, se puso a buscarlo. En eso llegó el padre del niño, quien, siempre según sus relatos, lo encontraron ya sin vida colgado en un pozo de agua.

Pero las actuaciones de rigor rompieron con su plan de encubrimiento. Es que la autopsia determinó que el niño tenía signos de abuso sexual de vieja data y además un fuerte golpe en la cabeza. La policía terminó confirmando a este medio que la muerte fue producto de un traumatismo de cráneo grave que le causó el golpe y luego lo quisieron hacer pasar como un suicidio.

Ahora, la madrastra se quebró.

Fuente: Diario Chaco