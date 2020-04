Rechazaron un pedido de los presos de la cárcel de Ezeiza para usar celulares mientras dure la emergencia

El magistrado hizo referencia a la posibilidad que se cometan delitos desde los celulares. Sostuvo que no es la única forma que tiene los presos de hacerlo desde un penal, en el caso que así lo quisieran, y que es función del estado evitarlo sin violar derechos, en este caso el de la relación con la familia en esta situación extraordinaria. “Debemos extremar nuestro sentido de humanidad para, al menos, intentar no ser parte de ese universo descripto por Albert Camus, según el cual ´lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso´” , sostuvo el juez.