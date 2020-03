En Aislamiento Obligatorio, Organizo una Pequeña Fiesta con Invitados y Bebidas Alcohólicas en el Barrio Jardín

En horas de la noche personal de comisaría novena se encontraba haciendo tareas de prevención “AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO”, momentos dónde se recepciona un llamado a través de la red interna policial que en el Barrio Jardín en unos de los alquileres, se encontraban un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólica y poniendo la música fuerte, dónde en primer momento llega la prevención dónde apagan la música y no son atendidos por morador alguno.

Luego al transcurrir unos minutos, este se despedía de sus invitados en la vía pública y esta situación es observada por los uniformados dónde se emprende una pequeña persecución, empujando la puerta, una vez dentro esta persona se pone los puños en alto queriendo impedir su aprehensión lo que no resultó quedando DETENIDO y trasladado a las oficinas de delitos complejos dónde se sustancian actuaciones judiciales por desobedecer el decreto presidencial queda demostrado que la sociedad no toma conciencia del COVID-19 y las consecuencias que produce a la comunidad pero igualmente la policía está firme al pie, y no da brazo a torcer, para salir victoriosos, de este mal que se está viviendo.