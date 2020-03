Fuerte Denuncia Contra la Directora de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social del Chaco, Intimida a Empleados que Violen Cuarentena Nacional

La directora de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social obliga a los becados a seguir trabajando en medio de la emergencia por coronavirus. “Siempre que tengan síntomas se pueden quedar en su casa, sino, tienen que venir a trabajar” se escucha en un audio que los propios trabajadores precarizados difundieron en los medios y las redes sociales expresaba la directora de Protección de Derechos a la Niñez y Adolescencia dra Paola Quintana.

“Al que no crea que es cierto lo que le estoy diciendo, que haga una nota por escrito, está en su derecho de hacer lo que le venga en gana, plantea por escrito y se retira. Las instrucciones que tengo hoy, son esas, no hay ningún decreto o resolución que amerite que uno se pueda ausentar a su trabajo. No hay casos con síntomas, garanta, tos seca, esos síntomas, me avisan y no vienen a trabajar. Todos los demás que no estén de acuerdo lo presentan por escrito. Está en el decreto 368, las medidas preventivas, no voy a discutir” destaca en el primer audio.

“Las personas que tienen hijos, deben acreditar con DNI y acreditar que no tienen con quien dejarlos. A raíz de eso, no es que no tienen que venir, vienen, se presentan y como están preguntando tanto, van a venir igual, verán como dejan a sus hijos, deben venir al menos 4 horas. Que vean como dejar a sus hijos con alguien, o que vengan con los hijos, y que vengan acreditados con partidas de defunción de la gente que murieron o que no tienen de familiares para que los cuiden” dice el segundo audio, supuestamente enviado a una mujer llamada Yésica.

La situación preocupa a los agentes porque aseguran que no cuentan con las medidas sanitarias necesarias y deben trabajar obligatoriamente porque el Decreto 433, según sus propias palabras, solo contempla al personal de planta permanente.

Audio:

“La directora Paola Quintana nos dice que debemos ir dos o tres horas aunque sea, que sólo podemos faltar si presentamos síntomas relacionados a coronavirus, si tenemos familiares directos enfermos, pero si o si debemos presentar nota y/o certificado médico para ausentarnos”, expresaron con gran indignación.

El Secretario General de UPCP, José Niz quien confirmó que las denuncias de los trabajadores son ciertas, están obligados a asistir a sus lugares de trabajo, sólo los trabajadores becados, así como también aseguró que están realizando las acciones pertinentes para resguardar la salud de los agentes y modificar estas medidas que “atentan contra los compañeros y sus familias”.