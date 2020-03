Indignante, Santo Tome: Comisario Viajo a Brasil con Chófer Policial, Violó y no Dejo que Personal Realizara Cuarentena

Graves acusaciones de una funcionaria policial a través de las redes sociales, en contra de un comisario de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecologica de la localidad de Santo Tome. La efectivo, habría registrado todo lo denunciado en el libro de guardia. El comisario L. M. A. utilizo el móvil policial y chófer de la unidad para realizar un viaje a Brasil el 16/03/20 y que el fin era comprar pinturas, pero la gravedad se da que el funcionario ya violo la cuarentena Municipal y Provincial establecido. Cuando el comisario dio cuenta de la denuncia realizada hacia su jefe en la Unidad Regional V, esté amenazo a la denunciante diciendo que la vale la palabra de un jefe y no la del personal.

El jefe no hizo, ni permitió que el chófer con el cual viajo realizara cuarentena. Roguemos que la efectivo que se animo a realizar tal denuncia no sea sancionada, ya que por todos los medios vemos que el gobierno dice que debemos denunciar tal acción, por mas que sea jefe debe cumplir y hacer cumplir las leyes o decreto establecido a nivel Nacional para cuidar la salud de los demás. No sería la primer denuncia que le realizan al comisario en la Unidad Regional.