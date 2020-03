Bella Vista: Mujer Fue Agredida por Vecinos, Además le Robaron el Celular. “Yo Tuve que Salir de mi Casa por Miedo”

Una mujer de 29 años de la localidad de Bella Vista, fue agredida por la familia de unos vecinos que viven casi pegados a su domicilio Entre Belgrano y Alvear. La mujer recibió agresiones con piedra, además ingresaron a su domicilio y provocaron destrozos de sus pertenencias. Las agresiones recibió la mujer y su pareja quien fue sostenido con un palo y cuchillo para que no pueda interceder y detener las agresiones.

En el domicilio ubicado por Belgrano y Alvear, se hizo presente una mujer junto a su marido y uno de los hijos de aproximadamente 19 años, quienes agredieron a la joven y rompieron puertas y tiraron las cosas de la casa al suelo además de robarle un celular quien según la denunciante sigue en el domicilio de los vecinos ya que activo el seguimiento y continua en el lugar.



El conflicto entre vecinos, habría empezado a finales de diciembre en una pelea entre perros, pero después el “marido ingreso al domicilio con una Onde le tiro un ondaso a mi perro y con una plomada en el ojo” y le reventó, después de llevarle al veterinario me acerque a hablar con los vecinos y me dijeron que realizara la denuncia y así lo hice. Desde ahí empezó el calvario de la mujer, ya que cada vez que me cruzaba me insultaba o agredía.

En los corsos en la tercer noche, fui patoteada por ella y en presencia de sus compañeras de trabajos, también realice una exposición.

Algunas veces, cuando nos cruzábamos me amagaba con lo que tenía en mano, para darme miedo, inclusive lo hizo con cuchillo.

Trato de no estar en mi domicilio, por temor, porque no se que puede suceder.

El viernes, al llegar de la escuela, “Llega esa señora empieza a tirar cascote el primer cascote le tira a mi novio ahí yo llamo a la policía nunca vinieron después le llamo el hijo a su papá nosotros serranos la puerta ellos le dan una patada ella entra y me empieza a pegar por mí cabeza con una piedra y mi cara y a mi novio le tienen con un palo y un cuchillo”, el celular que tenia en mano me saca y tira hacia la calle donde agarra el papa y llevan.



Efectivos policiales me llevaron al hospital local para realizar las atenciones medicas y la doctora manifestó que no eran golpes de puños.

Yo tuve que salir de mi casa por miedo encima ellos te llegan todos.

La denuncia fue realizada en la comisaria primera, donde me acerque con fotos de captura de seguimiento del celular y me dijeron que no sirve..