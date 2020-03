Bella Vista: Reclaman Justicia por la Muerte de su Hijo en Accidente de Transito, Acusan a un Obispo y a un Sacerdote de Responsable del Hecho

“Era domingo, los chicos estaban en casa. Me dijo 'me voy papi al complejo' porque había fiesta del estudiante;Estaban yendo a Bella Vista, por la ruta 27 donde no hay curva es ruta directa. La camioneta se va arriba de ellos los choco de atrás, A Kevin le tira a 50 metros y a Brian 20 metros, que se arrastra como puede para sacarlo a su hermano de la ruta pero ya era tarde”, relató Manuel.Quien manejaba la camioneta sería un sacerdote identificado con las siglas C.D.R e iba acompañado de otras personas. "El mismo día que estaba velando a mi hijo, fui a la Comisaria Primera y me entero que el tipo no estaba detenido. Que al vehículo se lo habían llevado, Me decían que estaba borracho al principio pero después me decian que no. Tuve que cambiar de abogado", aseguró.👉🏻Muerte en siniestro vial 👈🏼El papá de Kevin y Brian busca respuestas #JUSTICIAEl Hecho; A las 14:30, so­bre la ca­rre­te­ra pro­vin­cial Nº27, ki­ló­me­tro 42, un Peu­ge­ot part­ner, uti­li­ta­rio guia­do por un hom­bre, Car­los R., quien se en­con­tra­ba acom­pa­ña­do por otras dos per­so­nas, cho­có con­tra una mo­to Hon­da Wa­ve de 110 cen­tí­me­tros cú­bi­cos. En es­te úl­ti­mo ro­da­do se tras­la­da­ban dos jó­ve­nes her­ma­nos, de 19 y 21 años, iden­ti­fi­ca­dos co­mo Ke­vin y Braian Men­do­za.Co­mo con­se­cuen­cia del fuer­te im­pac­to, Kevin mu­rió en el ac­to, mien­tras que su her­ma­no fue de­ri­va­do al hos­pi­tal lo­cal con gra­ves he­ri­das en am­bas pier­nas. In­ter­vi­no per­so­nal de la co­mi­sa­ría Pri­me­ra de Be­lla Vis­ta, don­de re­a­li­za­ron las ac­tua­cio­nes del ca­

Publicado por Estilo Bella Vista en Jueves, 12 de marzo de 2020