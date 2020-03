Desobedeció Orden Judicial de una Perimetral por Violencia de Genero. “llámale a la policía ni ellos me van a sacar de acá”

En horas de la siesta del día martes, personal de comisaría novena recibe un llamado, por las calles del barrio industrial, dónde al llegar la ciudadana identificada M. A. M. le comenta a los uniformados que le había denunciado a su marido identificado B. E. A. por VIOLENCIA DE GENERO y el juzgado libro una orden judicial para que se retire del domicilio y no puede acercarse al domicilio como a la llamante.

Pero está persona no tubo mejor idea que volver a la casa sabiendo que no podía ni acercarse diciendo “no me voy a ir nada”, “llámale a la policía ni ellos me van a sacar de acá”, lo cual no fue así, el mismo fue detenido por el personal policial y se iniciaron actuaciones por supuesta DESOBEDIENCIA A ORDEN JUDICIAL. Quedando a disposición del magistrado interviente.