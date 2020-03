Resistencia: Crimen del periodista, el relato del testigo que socorrió a Marcos Misiaszek

Lo encontraron tirado retorciéndose de dolor y a punto de perder la conciencia. Un vecino asistió al joven en la madrugada, en una zona tan oscura como peligrosa. La ambulancia nunca llegó al lugar del hecho que consternó a la comunidad resistenciana.

Javier Rojas es vecino de la familia Misiaszek en el barrio Palermo II y fue quien oyó los disparos que se cobraron la vida del joven periodista de 31 años, en la trágica madrugada del sábado, en la avenida San Martín al 2500.

Javier, parado en el lugar donde encontraron a Marcos Misiaszek, señala hacia su casa, a pocos metros de donde lo balearon.

Este es el estremecedor relato en primera persona a NORTE de un testigo directo del hecho que conmocionó a la sociedad resistenciana y que causó hondo pesar en el periodismo chaqueño.

Rojas trabaja como obrero de la construcción y el sábado, cerca de las 4.30 de la madrugada, regresaba a su hogar luego de compartir un asado con sus compañeros de obra, poco antes de que Marcos fuese interceptado por los delincuentes. Pasados unos minutos, recibe el alerta de otro vecino: “Javi, salí que en la esquina hay un muchacho baleado”. Sin pensarlo ambos acuden al lugar, en el cruce de Nicaragua y avenida San Martín, a cien metros del hogar donde Marcos vivía con su familia en el mencionado barrio. Luego de que lo asaltaran y lo dispararan en el abdomen.

“Cuando vamos al lugar lo vimos tirado entre la basura, perdiendo la conciencia y retorciéndose de dolor con su moto tirada a un costado”, relató Javier, quien aseguró a este medio que se trató de un intento de robo de la moto. Luego de disparar a sangre fría a Marcos, los delincuentes decidieron huir al ver que se acercaban los vecinos que oyeron los disparos, no sin antes sustraerla la billetera y el celular a Marcos.

“Cuando llegamos no vimos más a los ladrones, pero se escucharon cuatro tiros”, añadió Héctor. El testigo comentó que un patrullero de la Policía se presentó en el lugar inmediatamente, “pero la ambulancia nunca llegó”, por lo que el joven fue llevado al hospital Perrando en la camioneta de su padre.

“SENTÍ MUCHA IMPOTENCIA”

El vecino solidario que socorrió a Marcos mostró mucho pesar por su muerte, la cual sucedió a pocos metros de su hogar. “Al ver eso me di cuenta de que hay una total desprotección por esta zona”, se quejó Héctor, quien asegura que de noche la calle Nicaragua es muy peligrosa. “En el lugar donde lo balearon hay una oscuridad terrible, también un pastizal muy alto que solo lo limpian cuando es época de elecciones. Cualquier persona que pase por ahí puede ser atacada, porque no hay luz y no se ve nada”, lamentó el vecino, que a pesar de su valerosa ayuda no pudo evitar el desenlace trágico de Marcos, cuya vida fue arrebatada luego de resistir durante 17 horas el dolor.

