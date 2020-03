Quince Oficiales de la Policía, Recibieron su Titulo de Licenciados en Seguridad Publica

Ayer 06-03-20, cerca de las 14:00 hs. en el aula N°2 del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminologías dependiente de la UNNE, se realizó formalmente la entrega de “Títulos de Licenciados en Seguridad Pública y Ciudadana”, a quince nuevos oficiales de la Policía de Corrientes recientemente egresados y que obtuvieron la licenciatura en dicha especialidad.

De la ceremonia, participaron autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste, gubernamentales, directivos, docentes y familiares de los flamantes egresados.

En la oportunidad, los policías egresados de distintas dependencias y jerarquías recibieron el correspondiente título que lo acreditan como licenciados, siendo los mismos, Crio. Gral. Rodríguez Emilio; Crio. Gral. Fernández Cesar; Crio. My. Acosta Sergio; Crio. My. Barrios Ramón; Crio. My. Ramírez Miguel; Crio. My. Alfonso Cesar; Crio. My. Alarcón Rafael; Crio. Insp. Balmaceda Claudio; Crio. Insp. Ramírez Alejandro; Crio. Jaquet María, Sub Crio. Benítez Noelia; Sub Crio. Soto Babicki Ivan; Of. Ppal. Escalante Javier; Of. Ayte. Dechat Hortt Daniel; Of. Sub Ayte. Centurión Hernán.

En tal sentido, es importante resaltar la profesionalización y especialidad adquirida, que seguramente redundará en beneficio de la comunidad y seguridad pública, enalteciendo el prestigio de la Institución con el logro alcanzado por cada uno de los funcionarios policiales.